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Dominicanos en el exterior
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Diáspora dominicana podrá obtener nueva cédula desde mayo; JCE capacita personal en el exterior

Con el cierre temporal de oficinas en Estados Unidos, México y Chile, la JCE busca capacitar a su personal para garantizar un proceso eficiente en la emisión del nuevo documento.

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    Diáspora dominicana podrá obtener nueva cédula desde mayo; JCE capacita personal en el exterior
    Presentación del modelo de la nueva cédula de identidad y electoral que comenzará a emitirse a partir del 12 de abril de 2026. (FUENTE EXTERNA)

    La Junta Central Electoral informó que el proceso de cedulación para los dominicanos residentes en el exterior iniciará a partir del mes de mayo, como parte del despliegue de la nueva cédula de identidad y electoral.

    De acuerdo con la institución, esta fase permitirá que la diáspora acceda al documento en oficinas habilitadas fuera del país, en línea con el plan de modernización del sistema de identificación nacional.

    Capacitación del personal

    En ese contexto, la JCE dispuso el cierre temporal de varias oficinas de servicios en el exterior —incluyendo sedes en Estados Unidos, México y Chile— con el objetivo de capacitar al personal que estará a cargo de la emisión del nuevo documento.

    • La entidad explicó que estas capacitaciones forman parte de la preparación técnica y operativa necesaria para garantizar un proceso más eficiente y seguro durante la implementación de la nueva cédula en la diáspora.
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    Mientras tanto, en territorio dominicano, la renovación del documento comenzará el 12 de abril, incorporando innovaciones como la identidad digital, que facilitará el acceso a servicios tanto presenciales como en línea.

    La nueva cédula busca fortalecer la seguridad de la identificación ciudadana y modernizar los trámites públicos y privados, beneficiando tanto a los residentes en el país como a los dominicanos en el exterior.

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