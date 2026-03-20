×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
muerte Chuck Norris
muerte Chuck Norris

Trump lamenta la muerte de Chuck Norris: "Era un tipo de duro. No quisieras pelear con él"

El actor Chuck Norris, famoso por su papel en Walker, Texas Ranger, fue un destacado simpatizante del Partido Republicano

    Expandir imagen
    Trump lamenta la muerte de Chuck Norris: Era un tipo de duro. No quisieras pelear con él
    Actor y experto en artes marciales Chuck Norris. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este viernes la muerte del actor y experto en artes marciales Chuck Norris, un seguidor del republicano al que recordó como un "tipo duro".

    "Chuck Norris era un gran tipo. Un tipo duro y un gran seguidor mío. No quisieras pelear con él", declaró Trump al enterarse por la prensa, en los jardines de la Casa Blanca, del fallecimiento del actor.

    • El mandatario pidió a los periodistas que hicieran llegar sus condolencias a la familia del intérprete.

    Norris falleció el jueves por la mañana, a los 86 años, tras sufrir una emergencia médica repentina.

    RELACIONADAS

    Legado de Chuck Norris en el cine y la televisión

    El actor es recordado por su legendaria pelea con Bruce Lee en The Way of the Dragon (1972) y por su papel en la serie de televisión Walker, Texas Ranger (1993), en la que interpretó a Cordell Walker, un ranger de Texas que combate el crimen con su estilo de lucha y su firme código moral.

    La serie fue un éxito mundial y con el tiempo convirtió a Norris en un fenómeno viral gracias a los populares "Chuck Norris Facts", bromas que exageraban sus habilidades hasta lo imposible, como "Chuck Norris no hace flexiones, empuja la Tierra hacia abajo".

    Chuck Norris y su apoyo al Partido Republicano

    El intérprete fue un reconocido simpatizante del Partido Republicano y expresó públicamente su apoyo a diversas figuras conservadoras a lo largo de los años, entre ellas Ronald Reagan y Donald Trump.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 