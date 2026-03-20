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evacuación Hawái represa
evacuación Hawái represa

Autoridades en Hawái ordenan evacuar a 4,000 personas por una represa a punto de colapsar

El gobernador Josh Green informó que el personal de emergencia está evacuando puerta a puerta a los residentes y turistas en la zona afectada

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    Autoridades en Hawái ordenan evacuar a 4,000 personas por una represa a punto de colapsar
    Inundaciones en Waialua, Hawaii, el viernes 20 de marzo de 2026 por la mañana. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades de emergencia de Hawái ordenaron este viernes la evacuación de más de 4,000 residentes cercanos a una antigua represa en el norte de Oahu, la isla principal del archipiélago, que se encuentra en riesgo de ceder debido a una tormenta que cayó en los últimos días.

    La evacuación ordenada afecta a los residentes en zonas cercanas a la represa de Wahiawa, ubicada al norte de Oahu, que se encontraría en el límite tras las copiosas lluvias que han afectado la isla.

    En la noche del jueves se registraron hasta 11 pulgadas (27 centímetros) de lluvia en el norte de Oahu, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), que emitió una alerta de inundación repentina.

    El gobernador de Hawái, Josh Green, dijo este viernes a la televisora KHON que han desplegado un gran número de personal de emergencia que están "tocando puerta por puerta" para evacuar a todos los residentes y turistas de la zona afectada.

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    Green aclaró que la presa no ha cedido aún, pero se encuentra en "un riesgo inminente" de colapsar.

    • El agua ya ha interrumpido carreteras de acceso a las áreas de Waialua y Haleiwa, al norte de Honolulu.

    Las autoridades han aconsejado a aquellas personas que ya se encuentran rodeadas por el agua, buscar sitios altos y esperar ser rescatadas.

    La NWS dijo que a pesar de una pausa en las precipitaciones en la mañana, se esperan nuevas lluvias intensas a lo largo del día, lo cual "agravaría" las inundaciones existentes.

    La agencia recalcó que se esperan numerosos cierres de vías públicas, así como deslizamientos de tierra en terrenos empinados y daños materiales significativos en viviendas y otras propiedades ubicadas en zonas bajas.

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