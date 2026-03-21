EEUU dice que ha debilitado la amenaza de Irán en Ormuz tras atacar un arsenal costero

Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este sábado que han debilitado la capacidad de Irán para "amenazar la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa de la república islámica.

La mencionada instalación era empleada para guardar misiles de crucero anti buque y otros materiales, según explicó en un vídeo publicado en redes el líder del Comando Central estadounidense, Brad Cooper.

El presidente de EE.UU, Donald Trump, dijo este miércoles que su país no necesita el estrecho de Ormuz y amenazó con dejar su control a las naciones que dependen de la vía estratégica de petróleo y gas, y no han acudido a su llamado para garantizar la seguridad en el paso marítimo, bloqueado por Irán.

"Me pregunto qué pasaría si 'acabáramos' con lo que queda del Estado terrorista iraní y dejáramos que los países que lo usan, nosotros no, se hicieran responsables del llamado 'estrecho'. Eso haría que algunos de nuestros 'aliados' que no responden se pusieran las pilas, ¡y rápido!", escribió en su red Truth Social.

Estas nuevas advertencias llegan un día después de que el mandatario estadounidense afirmara que la OTAN ha cometido "un error muy tonto" al rechazar su llamado para garantizar la seguridad de tanqueros y buques mercantes en el estrecho de Ormuz ante los ataques de Irán en represalia por la guerra lanzada por EE.UU. e Israel.

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, iniciada el pasado 28 de febrero, han muerto el líder supremo iraní, , gran parte de la cúpula militar de la República Islámica, cientos de iraníes, entre ellos civiles y niños, y al menos 13 . A pesar de que Washington ya se adjudica la victoria en el conflicto, Teherán continúa respondiendo con ataques contra Israel y países de la región donde EE.UU. mantiene embajadas y presencia militar.

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