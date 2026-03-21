La justicia francesa alerta a la estadounidense de una posible valorización artificial de X

La justicia francesa envió a la estadounidense un aviso de que la red social X podría haber incurrido en una falta de "valorización artificial" previa al ingreso en bolsa de la entidad surgida de la fusión entre las empresas de Elon Musk Space X y X AI, indicó este sábado la Fiscalía de París.

En concreto, la Fiscalía sospecha que la controversia sobre "las 'deepfakes' de carácter sexualmente explícitos generados por Grok -la inteligencia artificial de X- podrían haber sido diseñadas deliberadamente para inflar de forma artificial le valor de X y X AI", señaló en un comunicado.

El objetivo sería, siempre según la Fiscalía, mejorar la cotización de esas empresas con vistas a la salida a bolsa de la entidad nacida de la fusión entre Space S y X AI, prevista en junio próximo, en un momento en el que la red social estaba en una dinámica negativa.

Las autoridades judiciales galas enviaron una comunicación a las de Estados Unidos el pasado día 17, agregó la Fiscalía, a través de los organismos de coordinación entre ambos países.

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Esta alerta fue detectada en el marco de la investigación que la Fiscalía de París mantiene abierta a X, que llevaron a finales del mes pasado a un registro de las oficinas en Francia de la red social.

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En concreto, la justicia francesa investiga si la red social de Musk utiliza algoritmos manipulados, pero también si ha sido cómplice en la tenencia y difusión de imágenes de menores de carácter pedo-pornográfico y de 'deepfake' de carácter sexual o negacionista.

En ese mismo contexto, se emitió una convocatoria para comparecer de Musk, prevista el 20 de abril próximo.

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El magnate estadounidense reaccionó a aquella investigación calificándola de "ataque político" y una violación contra la libertad de expresión.

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