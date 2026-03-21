La reina Sofía inaugura en Miami "America&Spain250" para celebrar los 250 años de EE. UU.

La reina Sofía de España inauguró la 'America&Spain250', una iniciativa académica que conmemora el aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos. ( EFE )

La reina Sofía de España inauguró este viernes en Miami la America&Spain250, una iniciativa académica que conmemora el aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos y destaca las contribuciones de España a la Revolución Americana y la historia compartida entre ambos países, como parte de su visita de tres días a Florida.

Con el evento Florida, Cuba y el Caribe en la Revolución Americana, la reina dio comienzo a esta conmemoración en la Torre de la Libertad, un edificio emblemático de Miami.

La iniciativa busca destacar las contribuciones fundamentales de España y del mundo hispanohablante a la independencia de Estados Unidos, así como reforzar el reconocimiento del papel de las comunidades hispanas y latinas en la fundación del país.

America&Spain250, respaldado por la Fundación Reina Sofía, es un proyecto plurianual que busca conmemorar el aniversario estadounidense y resaltar "la historia compartida entre ambos países", detallaron los organizadores.

Se trató de un programa académico organizado por el Queen Sofía Spanish Institute (QSSI) en colaboración con el Consulado General de España en Miami, el condado Miami-Dade y su programa para el aniversario estadounidense y las universidades Miami-Dade College y Florida International University.

En el evento en Florida, considerada "una región clave para comprender el contexto global de la Revolución Americana por sus vínculos históricos con España, Cuba y el Caribe", participaron Belén Alfaro, cónsul general de España en Miami, y Madeline Pumariega, presidenta de Miami Dade College.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/reina-sofia-649aacae.jpeg Belén Alfaro Hernández , la reina Sofía,Pilar Lladó, Haydée Kuret de Rainieri y Frank Rainieri. (EFE)

La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, también asistió al encuentro, así como Frank Rainieri, fundador de Grupo Puntacana, y Haydée Kuret de Rainieri.

El acto resaltó las ponencias de los historiadores Gonzalo M. Quintero Saravia, quien abordó la importancia estratégica de Florida; Jane Landers, a cargo de una investigación sobre Fort Mose, el primer asentamiento legal de afrodescendientes libres en EE.UU., y Richard L. Kagan, que analizó el olvido histórico de España en el relato fundacional estadounidense.

Premios Sophia

El sábado, la reina emérita además entregará los Premios Sophia a la Excelencia en el Pérez Art Museum Miami, reconociendo a dos parejas de empresarios por su contribución a los lazos entre Estados Unidos, España y Latinoamérica.

Los galardonados serán el empresario inmobiliario y filántropo Jorge Pérez y su esposa Darlene Pérez, por su labor en educación, salud y arte, y Frank y Haydée Rainieri, por transformar Punta Cana (República Dominicana) en un destino turístico y modelo de desarrollo sostenible.

El domingo 22, la reina firmará un convenio de colaboración entre el QSSI y la International Studies Foundation (ISF) en el marco de la iniciativa 'America&Spain250', para desarrollar programas educativos y culturales que fortalezcan los vínculos académicos entre ambos países.

El acuerdo, con la participación de la cónsul Alfaro, apoyará el Quizstory: Spanish Friendship Podcast Award, un concurso educativo que invita a estudiantes de EE. UU. a crear pódcasts sobre el papel de España en la Guerra de Independencia estadounidense.

El convenio también ofrecerá becas a los ganadores de 2026 para participar en el recorrido de El Camino de Santiago, en España, combinando aprendizaje histórico y experiencia cultural, y promoviendo el conocimiento de los vínculos históricos y educativos entre España y Estados Unidos.

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