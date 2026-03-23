Avión de Air Canada y un camión de bomberos chocan en aeropuerto LaGuardia en Nueva York

Aeropuerto LaGuardia. El choque se dio en la pista 4 cuando la aeronave CRJ-900 de Air Canada, procedente de Montreal, aterrizaba. ( FUENTE EXTERNA )

Un avión de Air Canada y un camión de bomberos colisionaron la noche de este domingo en el aeropuerto LaGuardia (Queens) en Nueva York, con varios heridos, según informan medios locales.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre las causas ni el número de víctimas.

De acuerdo con los medios, el choque se dio en la pista 4 cuando la aeronave CRJ-900 de Air Canada, procedente de Montreal, aterrizaba.

Acciones de la autoridad y suspensión de vuelos

Además, se ha informado que las operaciones en la terminal aérea se han paralizado.

Suspendió los vuelos desde primera hora del lunes debido a la "emergencia", anunció la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA).

"Los vuelos con destino a LaGuardia están suspendidos debido a una emergencia relacionada con un avión", añadió la autoridad de aviación sin dar más detalles.

| ÚLTIMA HORA: Varios heridos tras la colisión entre un avión y un camión de bomberos en la pista del aeropuerto LaGuardia de Nueva York. pic.twitter.com/yjBZo36mCX — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 23, 2026

Los bomberos de la ciudad indicaron posteriormente que habían respondido a un "incidente" que involucró un avión y un vehículo en la pista del aeropuerto.

Un portavoz de los bomberos dijo en un mensaje de correo electrónico que la entidad "respondió a un incidente reportado en el que se vieron involucrados un avión y un vehículo en la pista" de la terminal aérea.

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