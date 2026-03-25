El CBP implementa en las Islas Vírgenes estadounidenses un portal para mercancía importada

ARCHIVO- Agente CBP del Puerto de Hidalgo en Texas, Estados Unidos muestra los equipos de alta tecnología para detectar contrabando y artículos ilegales que son enviados desde y hacia México. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció este miércoles que implementó en las Islas Vírgenes estadounidenses el portal electrónico Pay.gov para el pago de toda mercancía, impuestos y tarifas de productos importados.

Toda importación aplicará a cualquier cargamento que llegue a las Islas Vírgenes estadounidenses desde Estados Unidos, Puerto Rico y el extranjero, indicó el CBP en un comunicado de prensa.

De esta manera, el portal Pay.gov ofrecerá a los importadores, residentes y viajeros una manera más fácil y segura para realizar los pagos, afirmó la agencia estadounidense.

Igualmente, los usuarios podrán grabar en sus cuentas de Pay.gov su información personal, transacciones de sus compras y manejar sus pagos.

Beneficios y funcionamiento del sistema de pagos electrónicos

"El Pay.gov es un gran cambio para las Islas Vírgenes", dijo el director de puerto de la CBP en las Islas Vírgenes, Todd Bellew.

Además, se explicó que los pagos de importadores, agentes y proveedores de servicios para entradas formales pueden realizarse mediante débito ACH desde una cuenta bancaria de EE. UU.

Los datos se sincronizan en tiempo real con los registros de Automated Commercial Environment (ACE), reduciendo errores y agilizando la liberación de carga.

Un débito ACH es una transferencia electrónica mediante la cual una empresa, con su autorización, retira fondos directamente de su cuenta corriente o de ahorros a través de la red de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH).

En un futuro cercano, el CBP espera presentar otras soluciones digitales que ayuden a los procesos de cargamento, aumentar el cumplimiento y mejorar la experiencia global en el sector de intercambio de bienes.

Para todo ello, el CBP proveerá un periodo de gracia para que todos los importadores se adapten a los nuevos requerimientos.

Tras el período de gracia, se emitirán multas contra los incumplidores y se retrasarán las entregas de sus cargamentos.