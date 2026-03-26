Florida frena la ejecución de un policía condenado por matar a una niña por nueva prueba

La Corte Suprema de Florida frenó este jueves la ejecución programada para el próximo martes de James Duckett, un policía estadounidense condenado a muerte por asesinar y violar a una niña de 11 años en 1987, por una nueva prueba de ADN que podría exculparlo.

La inusual orden la Corte, apenas cinco días antes de la ejecución, ocurre porque la defensa ha pedido un nuevo análisis de laboratorio, antes no realizado, de vello púbico y semen encontrados en el cuerpo de la víctima, lo que será posible con los avances tecnológicos y que, según los abogados, podría mostrar su inocencia.

"Con base en nuestra revisión del historial y los argumentos de las partes, ejercemos nuestra discreción y concedemos la moción de Duckett para pausar su ejecución", establece el fallo de la Corte Suprema, que fijó este viernes como límite para entregar las nuevas pruebas.

Este sería el quinto recluso ejecutado en lo que va del año en Florida, que lidera la pena de muerte en Estados Unidos, donde este año han matado a siete reos en todo el país, según el Death Penalty Information Center.

Apenas la semana pasada, el violador y asesino Michael King recibió la inyección letal en Florida, que en 2025 impuso un récord con 19 ejecuciones de criminales bajo el impulso del gobernador, el republicano Ron DeSantis.

Reacciones y contexto nacional sobre la pena de muerte

Duckett está condenado a la pena capital por el asesinato, secuestro y violación de la niña de 11 años Teresa McAbee, según los registros judiciales, que señalan que el policía de la ciudad de Mascotte, al oeste de Orlando, llegó a un estacionamiento de una tienda en la que estaba la niña.

Algunos testigos dijeron haber visto que la menor de edad se fue del lugar, mientras que otros aseguran que subió al vehículo del hombre y, la mañana siguiente, un pescador descubrió su cuerpo sin vida en un lago en el centro de Florida.

Por ello, la asociación Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP, en inglés) celebraron que "la orden de la Corte garantiza que el estado no implemente un castigo irreversible antes de examinar completamente evidencia clave".

Las autoridades estadounidenses han ejecutado al menos a 21 "probables inocentes", en su mayoría afroamericanos y latinos, desde que comenzó la pena de muerte moderna en 1973, afirmó un reporte de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en noviembre pasado.

Alabama perdonó hace dos semanas la condena a muerte de un afroamericano por un asesinato cometido en 1991, pese a que no fue quien disparó el arma mató a la víctima, cuya hija pidió perdonarle la vida