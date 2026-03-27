Agente del Servicio Secreto se dispara en la pierna por accidente mientras escoltaba a Jill Biden
El incidente ocurrió en el aeropuerto de Filadelfia y no comprometió la seguridad de Jill Biden, quien no estaba presente
Un agente del Servicio Secreto asignado a la protección de la ex primera dama de Estados Unidos Jill Biden se disparó accidentalmente este viernes mientras se encontraba de servicio.
El incidente, ocurrido alrededor de las 8:30 hora local en el aeropuerto de Filadelfia (Pensilvania), no puso en riesgo la integridad de la esposa del expresidente Joe Biden (2021-2025), ya que ella no se encontraba cerca del agente en ese momento, explicó a EFE Nate Herring, portavoz del Servicio Secreto.
La lesión, que no comprometió la vida del agente, fue consecuencia de un "disparo negligente" mientras manipulaba su arma reglamentaria, señaló Herring.
Respuesta y acciones del Servicio Secreto
Ninguna otra persona resultó herida. Los servicios médicos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron al agente a un centro hospitalario, donde su estado fue reportado como estable, precisó el Departamento de Policía de Filadelfia.
- El incidente tampoco causó interrupciones en las operaciones del aeropuerto.
El Servicio Secreto anunció que revisará "los hechos y circunstancias" de lo ocurrido como parte de sus procedimientos internos.