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La Casa Blanca lanza una aplicación móvil para seguir las noticias del presidente Trump

Con un enfoque en la comunicación directa, la Casa Blanca busca mantener a los ciudadanos informados sobre acciones clave y prioridades nacionales

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    La Casa Blanca lanza una aplicación móvil para seguir las noticias del presidente Trump
    Fachada de la Casa Blanca. (FUENTE EXTERNA)

    La Casa Blanca lanzó este viernes una aplicación para teléfonos móviles que permite a los usuarios seguir las noticias e intervenciones públicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    La aplicación, llamada "The White House" ("La Casa Blanca"), está disponible para descarga gratuita en las tiendas virtuales de Apple y Google.

    "La aplicación móvil oficial de la Casa Blanca te mantiene conectado con el presidente Donald J. Trump y su Administración como nunca antes. Recibe alertas de noticias de última hora en tiempo real directamente desde la Casa Blanca sobre acontecimientos clave, acciones ejecutivas y prioridades nacionales", señaló la descripción del programa.

    La Casa Blanca también difundió un video promocional en el que bromea con que hubo "muchos lanzamientos últimamente", en alusión a los bombardeos estadounidenses en Irán, pero pide a los usuarios "relajarse", ya que este nuevo lanzamiento corresponde a una aplicación.

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