Las autoridades detienen complot para asesinar a una activista propalestina en Nueva York

Una protesta propalestina en Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades detuvieron un complot para asesinar en Nueva York a la activista propalestina Nerdeen Kiswani, cofundadora de una organización a favor de Gaza que opera en la ciudad.

En un mensaje en X, Kiswani indicó que el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI le informó en la noche de este jueves "un complot" contra su vida "que estaba a punto de llevarse a cabo", y que las autoridades habían realizado "una operación en Hoboken (Nueva Jersey) relacionada con dicho complot".

"Durante meses, organizaciones sionistas como Betar y políticos como Randy Fine (del Partido Republicano) han incitado a la violencia contra mi familia y contra mí", aseguró la activista, de 31 años.

"No dejaré de alzar la voz por el pueblo palestino", aseveró.

Detención y operación del FBI

Según The New York Times, que cita a una persona con conocimiento del asunto, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el FBI realizaron al menos una detención relacionada con el caso.

"La investigación continúa en curso y no se pueden proporcionar más detalles por el momento", indicó la oficina del FBI en un comunicado recogido por el rotativo.

Kiswani es cofundadora de la organización propalestina Within Our Lifetime, que en su página web se autodenomina antisionista y defensora de la "resistencia" de los palestinos contra la ocupación israelí.

Críticas y defensa de Kiswani

Tanto la activista como la organización fueron criticadas por grupos proisraelíes por defender la liberación de Palestina "mediante cualquier medio necesario", incluyendo la lucha armada.

Kiswani se defendió de estas acusaciones asegurando que se opone a Israel, no a la población judía.

Within Our Lifetime suele organizar protestas propalestinas en la ciudad que tienden a congregar a cientos de personas, según el Times.