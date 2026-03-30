Nueva York pone en marcha su primera guardería gratuita para trabajadores municipales

Fotografía cedida por el Ayuntamiento de Nueva York donde aparece su alcalde, Zohran Mamdani (3i), hablando junto a la comisionada del Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS), Yume Kitasei (2i), durante el anuncio del primer programa piloto de la ciudad de cuidado infantil gratuito y presencial para los trabajadores municipales celebrado este lunes en Nueva York (EE. UU.). ( EFE )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este lunes la puesta en marcha de la primera guardería gratuita de la ciudad exclusiva para empleados municipales, que supone un nuevo paso hacia su promesa electoral de proporcionar cuidado infantil universal.

Este programa piloto está destinado a hijos de entre seis semanas y tres años de trabajadores del Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad de Nueva York (DCAS) y se ubicará en el Edificio Municipal David N. Dinkins, frente al Ayuntamiento.

Unos cuarenta niños podrán recibir cuidado infantil gratuito entre las 8:00 y las 18:00 horas, con el objetivo de facilitar la conciliación de los empleados públicos.

El plazo para las solicitudes estará abierto a partir del próximo 30 de abril y se empezarán a prestar servicios a partir de este otoño, cuando se termine la renovación del espacio.

"El cambio empieza en casa. Mientras avanzamos hacia un sistema de cuidado infantil universal para los neoyorquinos, esa labor debe incluir a los servidores públicos que mantienen esta ciudad en funcionamiento", afirmó Mamdani en la rueda de prensa en la que lo anunció.

Según el edil, esta iniciativa no solo conseguirá ahorrar dinero a las familias, sino también devolverles horas de su tiempo.

Reacciones y respaldo institucional

"Ningún padre debería tener que pasarse horas viajando solo para asegurarse de que su hijo esté seguro y bien atendido", añadió.

La comisionada del DCAS, Yume Kitasei, declaró que gracias a este proyecto los trabajadores municipales estarán "menos estresados, gocen de mejor salud y estén más capacitados para atender a los neoyorquinos".

Esta medida supone uno de los pasos que Mamdani, con el respaldo de la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, está dando para ofrecer cuidado infantil universal en la ciudad.

Ambos han anunciado la puesta en marcha de unas 2,000 plazas gratuitas para niños de dos años este otoño en cuatro áreas de la ciudad y prevén seguir aumentando la capacidad de forma escalonada.

Mamdani prometió trabajar para ofrecer cuidado infantil gratuito y universal en Nueva York para niños de entre seis semanas y cinco años.