Mamdani conmemora el Día de la Visibilidad Trans: "Su existencia está fuera de debate"

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani ( EFE )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, conmemoró este martes el Día Internacional de la Visibilidad Trans y defendió que su existencia "no está sujeta a debate", mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está llevando a cabo una ofensiva contra el colectivo desde que regresó al poder.

"Las personas trans, no binarias y que no se ajustan a los estereotipos de género siempre han estado aquí: desde los hijra de la India hasta los Diné nádleehi, pasando por los líderes que construyeron el movimiento LGBTQIA+ moderno aquí en Nueva York", aseguró Mamdani en un mensaje en X.

El alcalde se unió a la conmemoración anual, que tiene lugar desde 2009, y que surgió como una reacción a la falta de visibilidad que, denuncian, tienen en la fecha dedicada al colectivo LGTBIQ+, el 28 de junio.

"Su existencia está fuera de debate. Sus vidas no son una cuestión política", afirmó Mamdani. Según dijo, su Gobierno luchará "por una ciudad en la que todas las personas trans de Nueva York puedan vivir abiertamente, con seguridad y con alegría".

Proclamación de Kathy Hochul

Por su parte, la gobernadora del estado, Kathy Hochul, emitió una proclama designando el 31 de marzo el Día de la Visibilidad Transgénero y anunció a su vez que 16 lugares emblemáticos de Nueva York -entre éstos las cataratas de Niágara- se iluminarán hoy rosa, blanco y azul en conmemoración de esta fecha.

"En el Día de la Visibilidad Transgénero, honramos la rica historia transgénero de Nueva York y reconocemos las contribuciones que han hecho al estado", afirmó Hochul.

Contexto político en EE. UU.

En 2021, el entonces presidente, Joe Biden, proclamó oficialmente este día para la conmemoración de las personas trans y se convirtió en el primer presidente de EE. UU. en emitir una declaración oficial al respecto.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha redoblado los esfuerzos para apartar a las personas trans, negando su existencia y promoviendo órdenes ejecutivas en su contra.