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gasolina en EEUU
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El galón de gasolina supera los 4 dólares en EE. UU., su precio más alto desde 2022

Repunte se debe al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, clave para el petróleo mundial

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    El galón de gasolina supera los 4 dólares en EE. UU., su precio más alto desde 2022
    Los precios del combustible en una gasolinera el 2 de marzo de 2026 en Chicago, Illinois. (FUENTE EXTERNA)

    El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se disparó por encima de los 4 dólares por galón este martes, su nivel más alto en casi cuatro años debido a la guerra con Irán, informó la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA).

    El aumento de los precios de ese combustible, que estaban por debajo de los 3 dólares a finales de febrero, representa otra mala noticia para el presidente Donald Trump después de lanzar ataques contra la república islámica.

    • A primera hora de la mañana, el precio promedio era de 4.018 dólares por galón de gasolina, según los datos de la AAA publicados en su sitio web.
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    Pico histórico

    La última vez que su valor estuvo por encima de los 4 dólares fue en agosto de 2022, cuando se dispararon a 5 dólares en medio de la pandemia de COVID-19 y tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, de acuerdo con la Administración de Información Energética.

    Este nuevo repunte responde al bloqueo que Irán impone de facto en el estrecho de Ormuz, ruta marítima clave por donde transitaba alrededor de una quinta parte del petróleo y gas mundiales.

    Trump expresó su confianza en que pronto se alcanzaría un acuerdo negociado, pero advirtió que, de no ser así, habrá severos ataques a las instalaciones petrolíferas iraníes.

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