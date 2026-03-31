Vance publicará en junio un libro sobre su conversión al catolicismo

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, anunció este martes que publicará en junio un nuevo libro en el que narrará su propio camino a la fe religiosa y su conversión al catolicismo en la edad adulta.

Detalles sobre el nuevo libro de JD Vance

"Llevo mucho tiempo escribiendo este libro y me siento honrado de poder compartir finalmente la historia completa con todos vosotros. 'Comunión' trata sobre mi experiencia personal y cómo recuperé la fe", escribió Vance en un mensaje en X.

El libro, titulado, 'Communion: Finding My Way Back to Faith' (Comunión: Encontrando mi camino de regreso a la fe') saldrá la venta el próximo 16 de junio y será editado por HarperCollins, la misma editorial con la que publicó su primera obra, 'Hillbilly Elegy' (Elegía del campesino) en 2016, que lo catapultó a la fama.

Influencia de la fe en la carrera política de Vance

La obra, de 304 páginas, "supone una exploración espiritual de lo que significa ser cristiano en todas las etapas de la vida que JD Vance ha vivido: como niño, joven, esposo, padre y líder", reza la sinopsis.

La fe de Vance se ha convertido en una parte fundamental de su trayectoria política, incluyendo en posturas sobre temas como la oposición al derecho al aborto o el apoyo público que ha prestado a influyentes líderes cristianos conservadores, como el fallecido activista Charlie Kirk.