La jueza federal Margaret Garnett, que preside el caso en Nueva York de Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson en 2024, dio a conocer este jueves un amplio calendario para este caso, fijando la fecha de inicio del juicio para el próximo 4 de noviembre, con selección previa del jurado el 13 de octubre.

El 1 de abril hubo una audiencia en la que Garnett anunció que la selección del jurado comenzaría el 5 de octubre y fijó el inicio del juicio para el 26 de octubre o el 2 de noviembre, dependiendo de lo que tarde el proceso de selección.

No obstante, hoy la magistrada federal dio a conocer un calendario completo desde entrega de documentos a la corte, tiempo para la respuesta de los abogados, cuestionarios para candidatos a jurado, entre otros.

Para este caso de Mangione, que enfrenta otro juicio en la esfera local, donde el juez Gregory Caro también trasladó el inicio del 8 de junio al 8 de septiembre.

Relación entre el juicio federal y el proceso estatal

"Nos guste o no, estamos a merced de los acontecimientos del caso estatal", señaló en la audiencia del miércoles Garnett, y destacó que el juicio estatal estaba programado para el 8 de junio y que se esperaba que durara entre cuatro y seis semanas.

Sin embargo, poco después de culminada su audiencia, el juez Caro dio a conocer la nueva fecha de septiembre.

En el documento dado a conocer hoy, Garnett también ordenó a los abogados -tanto defensa como Fiscalía- estar disponibles, si hubiera que cambiar nuevamente las fechas, para entonces comenzar una selección de jurado ('voir dire') a partir del 5 de enero del 2027 y el inicio del juicio del 25 de enero al 12 de febrero.

"Finalmente, se ORDENA a todos los abogados permanecer disponibles para la selección del jurado a partir del 5 de enero del 2027 y para el juicio desde el 25 de enero hasta el 12 de febrero, a menos que este tribunal ordene lo contrario, en caso de que fuera necesario un nuevo aplazamiento del juicio", señala el documento.

Mangione está acusado de haber disparado a Thompson, de 50 años, el 4 de diciembre cuando se disponía a entrar al hotel Hilton en Manhattan para una asamblea de la UnitedHealthcare.

El joven de27 años, que se ha declarado inocente, aguarda por su proceso legal en una prisión federal en el distrito de Brooklyn, en Nueva York, donde también está el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , su esposa Cilia Flores, el rapero Sean "Diddy" Combs y varios narcotraficantes que esperan por su juicio.