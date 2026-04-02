Muerte de refugiado abandonado por agentes de migración en Nueva York fue "homicidio"

Refugiado en Nueva York que fue abandonado por los agentes migratorios. ( FUENTE EXTERNA )

Un médico forense en el estado de Nueva York determinó que la muerte de un refugiado con discapacidad visual que fue abandonado por agentes de la Patrulla Fronteriza en un aparcamiento fue un "homicidio".

Las autoridades del condado de Erie concluyeron en un comunicado publicado el miércoles que la causa de la muerte de Nurul Amin Shah Alam, de 56 años y originario de Birmania, fueron las complicaciones de una úlcera, causada por estrés, que estalló, junto con "hipotermia y deshidratación".

La manera en la que falleció, añadieron las autoridades, fue un "homicidio" ya que fue resultado de un "acto voluntario de otra persona, lo que puede incluir actos u omisiones negligentes".

Las autoridades locales, sin embargo, no han señalado a los oficiales de migración directamente como los responsables.

En una rueda de prensa el miércoles en la tarde, el comisionado del condado de Erie, Gale Burstein, indicó que la clasificación de la muerte de Shah Alam como homicidio "no indica criminalidad" y es algo que corresponde "al sistema judicial".

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La policía de Buffalo, en el estado de Nueva York, encontró el cadáver de Shah Alam, perteneciente a la minoría musulmana perseguida de los Rohinyá, cerca del centro de la ciudad el pasado 24 de febrero.

Reacciones y acciones oficiales tras el hallazgo

El hombre, que llegó a EE.UU. como refugiado junto a su familia en 2024, había estado en prisión por poco más de un año por delitos menores por un encuentro violento con agentes de policía que lo arrestaron cuando intentaba entrar en el jardín de un vecino, de acuerdo con medios locales.

Sus familiares estaban esperando su liberación el 19 de febrero, tras cumplir su condena. Sin informar a sus seres queridos, las autoridades locales lo trasladaron a manos de la Patrulla Fronteriza, que eventualmente determinó que no podía ser deportado.

Ese mismo día, según videos de una cámara de seguridad que fueron filtrados al diario The Washington Post, los agentes migratorios abandonaron a Shah Alam sobre las 20:00 hora local en el aparcamiento de un pequeño centro comercial.

Su familia comenzó una campaña en redes sociales y en la comunidad para hallar con su paradero y, cinco días más tarde, fue hallado muerto.

La Patrulla Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional han negado que la muerte del hombre haya tenido que ver con sus agentes y señalaron a medios locales que él no mostró "señales de angustia, problemas de movilidad ni discapacidades que requirieran asistencia especial".