Al menos ocho detenidos por millonario fraude al sistema de salud en California

El fraude en el sistema sanitario estadounidense no es nuevo, pero su escala sigue en aumento. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos ocho de quince personas fueron arrestadas, acusadas en relación con un esquema de fraude que generó pérdidas por más de 50 millones de dólares en el sector de la salud en el sur de California, informó este jueves el Departamento de Justicia (DOJ) de EE. UU.

Entre los detenidos hay varios profesionales de la salud, entre ellos tres enfermeras, un psicólogo y un quiropráctico.

Detalles del esquema de fraude y arrestos

Los detenidos enfrentan acusaciones por cargos federales por conspirar para defraudar al sistema de salud de EE. UU. por más de 50 millones de dólares.

Te puede interesar Terremoto de magnitud 4.6 sacude el norte de California y se siente en varias ciudades

Los acusados eran dueños de centros de cuidados paliativos falsos que habrían defraudado al programa de salud para adultos mayores Medicare para personas con enfermedades terminales, según detalló el DOJ.

Entre los detenidos está Lolita Beronilla Minerd, de 65 años, una enfermera licenciada, propietaria y operadora de Topanga Hospice Care Inc., con sede en el condado de Los Ángeles.

De acuerdo a la acusación, la mujer utilizó entre julio de 2020 y abril de 2025 su empresa para presentar reclamaciones fraudulentas de cuidados paliativos por un monto superior a los nueve millones de dólares.

Reacciones y acciones oficiales contra el fraude

Como parte del esquema, la empresa habría pagado sobornos a supuestos beneficiarios para hacerlos pasar como enfermos terminales a los que les prestaban los servicios.

El DOJ subrayó que los arrestos se dieron en coordinación con el Grupo de Trabajo del Vicepresidente, J.D. Vance, para la Eliminación del Fraude, en un enfoque dirigido en especial a estados demócratas.

El gobernador de California, Gavin Newsom, destacó recientemente que California ha dedicado años para construir una de las iniciativas "más exhaustivas" del país para combatir el fraude en los servicios de cuidados paliativos.