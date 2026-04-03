El marido con pechos postizos y pantalón fosforito, el último culebrón del universo Trump

El medio Daily mail destapa la faceta oculta del esposo de la exgobernadora Kristi Noem. ( FUENTE EXTERNA )

El protagonista del último escándalo dentro del universo del presidente estadounidense, Donald Trump, no es un asesor ni un miembro de su gabinete, sino el esposo de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señalado por aparecer con pechos postizos y ropa ultraceñida en fotos difundidas en internet.



En las imágenes que publicó en exclusiva esta semana el medio británico Daily Mail, aparece el marido de la exsecretaria, Bryon Noem, luciendo un aspecto que tomó a la opinión pública por sorpresa y que ha convertido la vida privada de la pareja en un auténtico culebrón.



"Hoy se revela que el esposo de Kristi Noem es un travesti secreto que se pone unos pechos falsos gigantescos y unos shorts rosas muy cortos para chatear con modelos de fetiches en línea", publicó el Daily Mail.

La doble vida de Bryon Noem

Detrás de lo que parecen ser unos enormes globos inflados bajo la camiseta de Bryon y unas pantalonetas de colores chillones se ha abierto un relato de "doble vida" que choca de frente con el discurso de valores tradicionales que ha acompañado la carrera política de Noem, destituida de su cargo como secretaria de seguridad nacional a principios de este mes.



Supuestamente, detalló la exclusiva, el esposo de Noem, con la que se casó en 1992, enviaba decenas de miles de dólares, junto con fotos suyas en las que buscaba adoptar una apariencia similar a la de una muñeca 'Barbie', a diversas modelos a través de internet.



Por su parte, según medios estadounidenses, su mujer, conocida como 'ICE Barbie' -el apodo machista que hacía referencia a su apariencia y a las siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos- se encuentra "devastada" después de que salieran a la luz estas fotografías.

Un historial de crisis políticas y personales

La también exgobernadora de Dakota del Sur, que ahora está a cargo de la iniciativa de seguridad conjunta de Washington en Latinoamérica, fue cesada de su cargo como secretaria a principios de mes tras encabezar una dura política migratoria que desembocó en las controvertidas redadas masivas en Mineápolis y en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales.



Pero ni su gestión migratoria ni este último escándalo sobre su pareja sentimental han sido las únicas crisis que ha tenido que enfrentar en su paso por la Administración Trump.



Días antes de su sustitución, la presión sobre Noem aumentó a cuenta de una agresiva campaña para publicitar la labor de su departamento adjudicada el año pasado.



Otro de los asuntos a los que se ha enfrentado y que ha saltado a la opinión pública ha sido el supuesto romance que mantendría con el lobista y comentarista político Corey Lewandowski.