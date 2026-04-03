Secretario de Defensa de EE. UU. obtiene la renuncia del jefe del Ejército de Tierra

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, obtuvo la renuncia inmediata del jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Randy George. ( EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS )

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, obtuvo la renuncia inmediata del jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Randy George, así como la de otros dos altos mandos, en plena guerra contra Irán.

Su salida ocurre en medio de una amplia purga de altos mandos militares emprendida en la segunda presidencia de Donald Trump.

El general George "abandonará con efecto inmediato sus funciones de 41er jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra", escribió en redes sociales el jueves por la noche Sean Parnell, portavoz del Pentágono.

En su escrito, Parnell deseó una "feliz jubilación" al militar, pero no dio motivos de la repentina partida.

Un funcionario estadounidense bajo anonimato dijo a CBS News que Hegseth quiere nombrar a una persona que aplique la visión de Trump para el Ejército de Tierra.

Esta cadena, que fue la primera que reveló la información, señaló que su sustituto de forma interina será el general Christopher LaNeve, ex asesor militar de Hegseth y hasta ahora adjunto número dos del Ejército de Tierra.

En su calidad de jefe del Estado Mayor, George era el principal responsable administrativo del Ejército de Tierra, aunque sin mando operativo sobre las unidades desplegadas en el frente.

Su misión consistía en velar por el cumplimiento de ese despliegue siguiendo las órdenes del presidente y el secretario de Defensa.

A lo largo de una carrera militar de casi cuatro décadas, George fue desplegado varias veces en Irak y Afganistán y también ocupó cargos como subjefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra y asistente militar principal del secretario de Defensa, Lloyd Austin, durante el mandato de Joe Biden como presidente.

Purga en el ejército

Su salida se produce en plena guerra contra Irán, que ya cumplió un mes.

El Pentágono prescindió también del general David Honde, encargado de la transformación y el entrenamiento del ejército, y del general William Green Jr, a cargo del cuerpo de capellanes, confirmó un responsable.

Trump ha supervisado una purga de altos mandos militares, incluido el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Charles "CQ" Brown, a quien destituyó sin explicación en febrero de 2025.

Entre otros altos oficiales destituidos se encuentran los jefes de la Armada y la Guardia Costera, el general que dirigía la Agencia de Seguridad Nacional, el subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, un almirante de la Armada destinado en la OTAN y tres de los principales asesores jurídicos militares.

El jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea también anunció su retiro sin dar explicaciones apenas dos años después de iniciar un mandato de cuatro años, mientras que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, a cargo de América Latina y el Caribe, se retiró un año después de asumir el cargo.

El secretario de Defensa, que ha renombrado su cartera como Departamento de Guerra, ha insistido en que el presidente simplemente elige a los líderes que desea.

Sin embargo, los legisladores demócratas han expresado preocupación por la posible politización de las tradicionalmente neutrales fuerzas armadas estadounidenses.