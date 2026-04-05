×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
acuerdo Irán Trump
acuerdo Irán Trump

Trump cree que puede llegar a acuerdo con Irán el lunes o "volarlo todo", según Fox News

Trump ha extendido el ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz, crucial para el tráfico de petróleo mundial, generando preocupación internacional.

    Expandir imagen
    Trump cree que puede llegar a acuerdo con Irán el lunes o volarlo todo, según Fox News
    El presidente estadounidense, Donald Trump. (EFE)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo a la cadena Fox News que cree que podría llegar a un acuerdo con Irán este lunes.

    "Creo que hay muchas posibilidades de que mañana se llegue a un acuerdo. Ahora mismo están negociando", dijo Trump a Trey Yingst, corresponsal extranjero jefe de Fox News.

    En caso de no llegar a un acuerdo, dijo estar "pensando en volarlo todo por los aires y apoderarse del petróleo".

    Amenazas de Trump a Irán

    Poco antes, el mandatario amenazó de nuevo a Irán con desatar "el infierno" si no reabren el estrecho antes de este martes.

    • "El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!!!", escribió Trump en un su red social Truth Social.
    RELACIONADAS

    El mandatario extendió hace unos días el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz hasta el 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT del 7 de abril).

    "Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno. ¡YA LO VERÉIS! Alabado sea Alá", escribió Trump.

    RELACIONADAS

    Consecuencias del cierre del estrecho

    El cierre de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Oriente Medio, iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de EE. UU. e Israel contra Teherán.

    El miércoles, Trump prometió en un mensaje a la nación que atacará "con dureza" al país en las próximas dos o tres semanas.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 