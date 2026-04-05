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El Servicio Secreto investiga un reporte de disparos cerca de la Casa Blanca

Las autoridades buscan a una persona de interés y un vehículo relacionados con el incidente

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    El Servicio Secreto investiga un reporte de disparos cerca de la Casa Blanca
    Fachada de la Casa Blanca. (FUENTE EXTERNA)

    El Servicio Secreto de EE. UU. informó que investiga un posible tiroteo ocurrido la madrugada de este domingo cerca de la Casa Blanca, donde el presidente, Donald Trump, se encuentra para celebrar la Pascua.

    Los agentes federales respondieron a un reporte de disparos a primera hora de este domingo en las inmediaciones del Parque Lafayette, detalló la agencia en un comunicado.

    El parque Lafayette se encuentra justo al norte de la Casa Blanca y hace parte del Parque del Presidente.

    En la nota de prensa, el Servicio Secreto detalló que se registró el parque y la zona circundante, pero no se encontraron personas relacionadas con el incidente reportado.

    • La Policía de Parques de los EE. UU. y el Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D.C. se unieron a la agencia federal en la investigación.

    Medidas de seguridad y respuesta oficial

    Las autoridades buscan a una persona de interés y un vehículo relacionados con el incidente.

    El presidente Trump se encuentra en Washington para celebrar la Pascua y seguir el conflicto armado con Irán.

    Las operaciones de la Casa Blanca se mantienen con normalidad, aunque se ha implementado un dispositivo de seguridad reforzado, señaló el Servicio Secreto.

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