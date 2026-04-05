Trump, apoyado por militares estadounidenses, hablará con la prensa sobre Irán este lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que ofrecerá una conferencia de prensa acompañado ´con militares´ en la Casa Blanca pasado el mediodía del lunes, una convocatoria en la que se espera que el mandatario amplíe detalles sobre el ultimátum a Irán.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó en un mensaje en su cuenta de X, que debido a la gran demanda de preguntas por parte de la prensa este domingo, el mandatario estadounidense responderá preguntas a los medios sobre el conflicto de Oriente Medio.

Trump inició el día amenazando de nuevo a Irán con desatar "el infierno" si no reabren el estrecho de Ormuz antes de este martes.

El mandatario dio un ultimátum para que Teherán abra el paso a los barcos en el estrecho, o de lo contrario atacaría las centrales eléctricas y los puentes de Irán.

"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!!!", escribió Trump en su red social Truth Social.

Además, el presidente publicó un mensaje que podría referirse al nuevo plazo dado a Irán, pero sin dar mayor contexto.

"¡Martes, a las 20:00 h, hora del Este (00:00 GMT del miércoles)!", escribió en su red social, Truth Social. Si este es el nuevo plazo, se cumpliría a las 03:30 del miércoles, hora de Teherán.

Trump también dijo a The Hill que no ha descartado el despliegue de tropas en suelo iraní, sin dar detalles.

El petróleo intermedio de Texas superó este domingo los 114 dólares por barril, tras conocerse el ultimátum dado por el mandatario y cuando el promedio nacional del precio de la gasolina se situó en 4,110 dólares, según datos de la asociación automovilística AAA.