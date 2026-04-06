Trump da su respaldo a un amigo excomentarista de FOX para gobernador de California

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado su respaldo al comentarista conservador Steve Hilton que aspira al cargo de gobernador de California, una contienda que tiene más de 60 líderes inscritos en las primarias del estado que se votarán en junio.

El apoyo supone un impulso a Hilton, que podría superar a su principal rival en el partido republicano, el alguacil del condado de Riverside, Chad Bianco.

"Es un hombre verdaderamente íntegro; alguien que ha sido testigo de cómo ese Estado (California), otrora grandioso, se ha ido al infierno", publicó Trump en su red Truth Social, añadiendo que conoce a Hilton desde hace muchos años.

Nacido en el Reino Unido, donde trabajó como estratega político, Hilton se mudo a EE. UU. donde adquirió la ciudadanía estadounidense. Ha trabajado como comentarista de FOX y ha destacado su origen inmigrante.

A pesar del poderío demócrata de California, la competencia para reemplazar al gobernador Gavin Newsom este año no tiene a ningún aspirante punteando la carrera electoral, debido al alto número (61) de aspirantes inscritos.

Competencia electoral y situación del Partido Demócrata

De hecho Hilton y Chad han estado punteando las encuestas, lo que le daría al Partido Republicano la primera oportunidad de ganar la Gobernación de California en cerca de dos décadas.

Los otros aspirantes, la mayoría demócratas, se han repartido los supuestos votos en las encuestas, lo que ya ha encendido las alarmas en ese partido para que decenas declinen sus aspiraciones.

Las encuestas de opinión revelan que tres candidatos demócratas se encuentran en un empate técnico por encima del 10 % de aprobación, Katie Porter, Eric Swalwell y Tom Steyer, mientras que otros cinco demócratas permanecen estancados en cifras de un solo dígito.

California elige en las elecciones primarias a los dos candidatos con mayor número de votos, sin importar su partido, para participar en la elección de noviembre.