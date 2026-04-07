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Trump asegura que está en "negociaciones intensas" con Irán a cuatro horas del plazo

Estados Unidos e Israel bombardearon este martes intensamente Irán, incluida la estratégica isla de Jarg, mientras que Irán respondió con un ataque al complejo petroquímico saudí de Jubail

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    Trump asegura que está en negociaciones intensas con Irán a cuatro horas del plazo
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde la Casa Blanca durante una rueda de prensa. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes en Fox News que se encuentra en "negociaciones intensas" con Irán en estos momentos a cuatros horas de la fecha límite que dio para reabrir el estrecho de Ormuz.

    En una llamada telefónica con la cadena, el mandatario aseguró que mantiene abiertas las negociaciones con Irán antes de que venza el plazo que él fijó para las 20.00 hora local de Washington (00.00 GMT).

    Minutos antes, el primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif, pidió a Trump que extienda su ultimátum a Irán por dos semanas más para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que media su país.

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    La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó a distintos medios locales que el mandatario conocía la propuesta y que emitiría una respuesta.

    Fin de las hostilidades

    La última contraoferta que hizo Teherán, transmitida a través de Pakistán, constaba de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra- y el levantamiento de sanciones, de acuerdo con la agencia oficial del país.

    En el inicio de la jornada, Trump amenazó con aniquilar "toda una civilización" si Irán no abría Ormuz antes de la finalización del plazo que ha marcado hoy.

    • Estados Unidos e Israel bombardearon este martes intensamente Irán, incluida la estratégica isla de Jarg, mientras que Irán respondió con un ataque al complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo.

    Ante las amenazas y la finalización del plazo, países de Oriente Medio han pedido a su población resguardarse ante posibles ataques en la próximas horas. 

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