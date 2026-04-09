Dominicanos en España piden mayor inclusión de la sociedad civil en las Oclee rumbo a elecciones 2028

Representantes de la diáspora dominicana en Europa durante panel en España donde debatieron la conformación de las Oclee y los retos electorales rumbo a 2028. ( FUENTE EXTERNA )

La conformación de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (Oclee), de cara a las elecciones de 2028, ha generado debate entre líderes comunitarios, dirigentes políticos y comunicadores dominicanos residentes en España, quienes coinciden en la necesidad de garantizar una participación real de la sociedad civil en estos organismos.

Durante un panel especial organizado por Amo Dominicana TV sobre la preparación electoral en Europa, se discutieron los retos del proceso y la forma en que se están integrando estas estructuras.

Criselis Martínez, participante desde Italia, explicó que el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, encabezó una gira por seis países europeos que incluyó Zúrich, Milán, Países Bajos, Barcelona, Valencia y Madrid, donde concluyó el recorrido institucional.

Cuestionan participación de la sociedad civil

Sin embargo, la presentación de un preacuerdo entre el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP), con seis nombres para integrar la Oclee de Madrid, generó cuestionamientos.

Maribel Santos, participante del panel, advirtió que "una convocatoria abierta pierde sentido si la lista ya viene cerrada desde los partidos", señalando que esto podría dejar fuera a la sociedad civil.

En ese sentido, Frank Segura sostuvo que la diáspora dominicana está compuesta por múltiples actores más allá de los partidos políticos, como líderes religiosos, periodistas, medios de comunicación, creadores de contenido, empresarios y comerciantes, quienes también deben estar representados.

Asimismo, instó a la JCE a ampliar la convocatoria y aprovechar herramientas digitales para fomentar la participación de la diáspora.

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Sobre el proceso de cedulación

Otro de los puntos críticos abordados fue el proceso de cedulación. Martín Rosario, aspirante a la Oclee, alertó que, a dos años de las elecciones, ningún dominicano en el exterior cuenta aún con la nueva cédula, recordando que en 2024 la participación apenas alcanzó el 25 %, pese a que los ciudadanos tenían su documento vigente.

De su lado, María de la Cruz explicó que las listas presentadas por los partidos tienen carácter de sugerencia y que la decisión final corresponde a la JCE. Indicó que la ley establece como requisitos la participación altruista, la no militancia partidaria y el conocimiento de la normativa electoral.

El dirigente comunitario Geraldo Piña consideró que este proceso representa un punto de inflexión para la diáspora dominicana en Europa, destacando que el principal reto será lograr que los ciudadanos acudan a votar en 2028 con su nueva cédula.

Finalmente, Martínez recordó que el proceso de cedulación en el exterior se realizará mediante citas previas desde mayo de 2026 hasta enero de 2028, y no por mes de nacimiento.

Enfatizó que la nueva cédula será el documento habilitante para votar, por lo que la comunidad debe actuar con anticipación. "Se tienen que hacer citas previas, no pueden quedarse esperando la fecha de su cumpleaños", advirtió.