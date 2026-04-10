Mujeres denuncian por agresión sexual a congresista y aspirante a gobernador de California

El congresista estadounidense Eric Swalwell, uno de los principales candidatos demócratas para la gobernación de California en noviembre próximo, ha sido acusado de agresión sexual por una mujer que hacía parte de su personal, según reportes de prensa publicados este viernes.

La mujer afirmó al periódico San Francisco Chronicle y a CNN que el congresista la agredió sexualmente al menos en dos ocasiones cuando ella se encontraba ebria para dar su consentimiento.

"Lo apartaba, le decía que no", declaró la mujer a la cadena sobre el incidente, que según ella ocurrió en 2024, después de haber dejado de trabajar en la oficina de Swalwell.

La agresión le habría causado sangrado y moretones.

Otras tres mujeres que hablaron con CNN también denunciaron diversos tipos de conducta sexual inapropiada por parte del congresista demócrata, incluyendo el envío de mensajes explícitos o fotos desnudo sin su consentimiento.

El congresista negó a CNN las acusaciones y cuestionó que salieran justo cuando él se presenta como uno de los favoritos dentro de los demócratas para ocupar la vacante que dejará el gobernador de California Gavin Newsom.

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El representante a la Cámara de EE. UU. por el norte de California subrayó que durante casi 20 años como servidor público siempre ha "protegido a las mujeres" y que se defenderá, incluso en los tribunales de justicia.

El jueves, un abogado que representa a Swalwell envió una carta de cese y desistimiento a al menos dos de las mujeres que acusan al congresista, exigiendo que desistan en sus alegatos.

Tanto CNN como el San Francisco Chronicle aseguraron que corroboraron varias de las pruebas que las mujeres que sustentan sus denuncias.

Complicaciones en la carrera electoral

La carrera por la Gobernación de California se ha complicado para los demócratas, por el número de aspirantes inscritos, con más de diez, que se dividen la intención de voto y dejan a los dos candidatos republicanos con la posibilidad de pasar en las primarias, que se celebran en junio.

Los dos candidatos más votados en las elecciones primarias en California se disputarán la elección en noviembre, sin importar al partido al que pertenezcan.

En la última encuesta de la Universidad de California Berkeley, Swalwell, de 45 años, contaba con el apoyo del 13 % de los votantes probables, compartiendo el primer lugar con otros tres aspirantes demócratas, pero por debajo de los dos republicanos que superan el 20 % cada uno.