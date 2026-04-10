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mision Artemis II
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Trump felicita a la tripulación de Artemis II y apunta a Marte como próximo paso

La misión Artemis II marca un hito en la exploración espacial, llevando a los astronautas a la Luna por primera vez desde 1972

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    Trump felicita a la tripulación de Artemis II y apunta a Marte como próximo paso
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este viernes a la tripulación de la misión Artemis II tras su regreso desde la órbita lunar y aseguró que el país dará nuevos pasos hacia futuras exploraciones espaciales, incluida una eventual misión a Marte.

    "Felicidades a la gran y muy talentosa tripulación de Artemis II. Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de Estados Unidos, no podría estar más orgulloso", afirmó Trump en un mensaje a través de su red social Truth Social.

    El mandatario añadió que espera recibir pronto a los astronautas en la Casa Blanca y adelantó que su Administración continuará impulsando la exploración espacial.

    • "Lo haremos de nuevo y luego, siguiente paso, Marte", dijo.
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    Infografía
    Captura de una publicación en la cuenta en Truth Social @realDonaldTrump del presidente de EE.UU., Donald Trump, de un mensaje este viernes, a la tripulación de Artemis II. (EFE)

    Éxito de la misión Artemis II

    Artemis II culminó este viernes con éxito su misión de llevar nuevamente al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972, con la salida de la cápsula Orión de sus cuatro astronautas, en aparente buen estado, tras diez días históricos y sin mayores percances.

    "Estados Unidos ha vuelto a enviar astronautas a la Luna y traerlos de regreso a salvo", expresó tras el amerizaje Jared Isaacman, administrador de la NASA, sobre esta misión de prueba del potente cohete SLS y de la nave Orión.

    El buen tiempo acompañó a la tripulación más diversa que llegó a la órbita lunar el lunes pasado después de un despegue sin problemas el 1 de abril desde Cabo Cañaveral (Florida), condiciones que se repitieron este viernes en el Pacífico, frente a la costa de San Diego (California), donde se zambulló la cápsula.

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