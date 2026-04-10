Trabajador de California acusado de incendiar su empresa se comparó con Luigi Mangione

El trabajador de una compañía papelera que provocó un incendio en una bodega de California, que dejó daños de más de 500 millones de dólares, arremetió contra los bajos salarios y las ganancias de las corporaciones en mensajes enviados a sus compañeros en los que también se comparó con Luigi Mangione.

¿Cómo ocurrió el incendio en la bodega de Kimberly-Clark?

Chamel Abdulkarim, de 29 años, fue acusado de siete cargos por provocar un incendio ocurrido el martes pasado en un edificio de la papelera Kimberly-Clark, según informó este viernes el Departamento de Justicia de EE. UU.

Según la acusación, en las primeras horas de la mañana del 7 de abril, Abdulkarim se grabó a sí mismo prendiendo fuego a múltiples palés de productos de papel en el interior de un gran centro de distribución en Ontario, en el sur de California.

«Si no nos van a pagar lo suficiente para ... vivir, o para poder permitirnos vivir, al menos páguennos lo suficiente para no tener que hacer esta [porquería]», dijo en el video el acusado mientras quemaba una pila de papel.

Reacciones y mensajes del acusado antes del incendio

Los incendios provocados por Abdulkarim consumieron rápidamente el edificio, lo que ocasionó su destrucción total y causó daños por un valor aproximado de 500 millones de dólares.

"Les he costado miles de millones a estos malditos", "El 1 % es una broma de mal gusto".

"Lo único que tenían que hacer era pagarnos lo suficiente para vivir», dijo Abdulkarim en algunos de los mensajes de texto enviados a sus compañeros, en los que también acusó a los directivos de la empresa de no haber hecho un turno de trabajo como él.

En los mensajes, Abdulkarim también se comparó con Mangione, el joven de 27 años que está siendo juzgado en Nueva York por supuestamente asesinar a un alto ejecutivo de una aseguradora de salud, según Los Angeles Times.

Mangione se ha convertido en un fenómeno mediático y una especie de héroe anticapitalista al poner el foco, con su caso, en las grandes ganancias de las corporaciones.

Abdulkarim enfrentaría una pena de entre 10 años y cadena perpetua si resulta condenado por todos los cargos.