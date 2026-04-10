Kamala Harris sugiere una posible candidatura a las presidenciales 2028: "Lo estoy pensando"

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. ( AFP )

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró este viernes en Nueva York que está sopesando la posibilidad de presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2028, después de haber perdido contra Donald Trump en 2024.

"Lo estoy pensando", respondió Harris de manera directa ante la pregunta del activista Al Sharpton sobre si volvería a competir por la Casa Blanca en el próximo ciclo electoral.

"Podría hacerlo", anotó la demócrata, que ha pasado un periodo de relativa ausencia mediática tras el relevo en la Casa Blanca, aunque matizó que todavía se encuentra en un proceso de reflexión.

Harris hizo estas declaraciones en un evento organizado por la National Action Network (NAN) en Nueva York, donde también repasó su trayectoria en la Administración de Joe Biden y su visión sobre el estado actual del país.

"Sé lo que es el trabajo (de presidente) y sé lo que requiere", afirmó la exvicepresidenta, subrayando que su oficina en el Ala Oeste estaba a apenas unos pasos de la del mandatario.

Libro de Harris

Kamala Harris, detalla en su libro 107 Daysfuertes desencuentros con el entonces presidente Joe Biden, a quien describe como una figura que la hizo sentir "enojada y decepcionada" en momentos decisivos de la campaña electoral de 2024.

De acuerdo con extractos obtenidos por The Guardian, Harris relata que, horas antes de enfrentarse a Donald Trump en un debate crucial celebrado en Filadelfia, recibió una llamada de Biden.

En esa conversación, el presidente le advirtió que influyentes contactos políticos en Pensilvania no estaban dispuestos a apoyarla porque, según decían, ella había hecho comentarios negativos sobre él.

Harris también denuncia que, durante su periodo como vicepresidenta, fue relegada a "tareas imposibles" y que su trabajo no recibía reconocimiento. Incluso, recuerda que fue reprendida en una ocasión porque un discurso suyo había resultado demasiado efectivo. "Su pensamiento era de suma cero: si ella brilla, él se apaga", sostiene.