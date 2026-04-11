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tiroteo en metro
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Hombre apuñala a varias personas en estación de metro de Nueva York; la policía lo mata a tiros

El agresor, que portaba un machete, ignoró las órdenes de soltar el arma y se abalanzó sobre los agentes, que entonces abrieron fuego

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    Hombre apuñala a varias personas en estación de metro de Nueva York; la policía lo mata a tiros
    La policía de Nueva York mató este sábado a tiros a un hombre que había apuñalado al menos a tres personas en la estación Grand Central del metro. (FUENTE EXTERNA)

    La policía de Nueva York mató este sábado a tiros a un hombre que había apuñalado al menos a tres personas en la estación Grand Central del metro, informó la cadena CNN.

    Según un funcionario municipal citado por ese medio, el agresor, que portaba un machete, ignoró las órdenes de soltar el arma y se abalanzó sobre los agentes, que entonces abrieron fuego.

    • El hombre murió a causa de las heridas y las tres personas apuñaladas fueron trasladadas a un hospital, donde se espera que sobrevivan.

    Incidente en Manhattan

    El incidente ocurrió alrededor de las 9.50 hora local (13.50 GMT) en un andén del metro de Gran Central, una de las estaciones más grandes y concurridas de la ciudad, en pleno Manhattan.

    La policía sigue investigando los hechos aunque, según la CNN, no tiene indicios que apunten a un atentado terrorista. 

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