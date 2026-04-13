Arrestan a candidato republicano a gobernador de Florida acusado de violencia doméstica

El congresista demócrata Eric Swalwell renunció a la campaña para la gobernación de California, alegando la necesidad de concentrarse en su defensa política y personal tras la denuncia de varias mujeres de agresión sexual y conducta indebida que él niega.

"Estoy suspendiendo mi campaña para gobernador. A mi familia, personal, amigos y simpatizantes, les pido una profunda disculpa por los errores de juicio que he cometido en el pasado", dijo el congresista en un comunicado en X difundido la noche del domingo.

La decisión se produce en el marco de la contienda estatal que culminará el 5 de noviembre de 2026, fecha en la que California elegirá al gobernador, vicegobernador, fiscal general, miembros de la legislatura estatal y otros cargos estatales clave.

Situación actual de la contienda demócrata

"Lucharé contra las graves y falsas acusaciones que se han hecho -pero esa es mi lucha, no la de una campaña", agregó en su pronunciamiento.

Tras su salida, la carrera demócrata continúa con Katie Porter, Tom Steyer, Xavier Becerra y el exalcalde hispano de Los Ángeles Antonio Villaraigosa, mientras que en el Partido Republicano destacan aspirantes como Chad Bianco y Steve Hilton, expresentador de Fox News que ha contado con el respaldo del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Entre los demócratas, el liderazgo en las encuestas será disputado eventualmente entre Tom Steyer y Katie Porter tras la salida de Swalwell, quien era el favorito.

Las primarias de California, previstas para el próximo 2 de junio, elegirán los candidatos de ambos partidos para las generales de Estados Unidos, programadas para el 5 de noviembre, en las que se renovará toda la Cámara de Representantes, compuesta por 435 escaños, y aproximadamente un tercio del Senado, ambas cámaras actualmente de mayoría republicana.