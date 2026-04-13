Arrestan a candidato republicano a gobernador de Florida acusado de violencia doméstica
Eric Swalwell renunció a la campaña para la gobernación de California, alegando la necesidad de concentrarse en su defensa política y personal tras la denuncia de varias mujeres de agresión sexual y conducta indebida que él niega
El congresista demócrata Eric Swalwell renunció a la campaña para la gobernación de California, alegando la necesidad de concentrarse en su defensa política y personal tras la denuncia de varias mujeres de agresión sexual y conducta indebida que él niega.
"Estoy suspendiendo mi campaña para gobernador. A mi familia, personal, amigos y simpatizantes, les pido una profunda disculpa por los errores de juicio que he cometido en el pasado", dijo el congresista en un comunicado en X difundido la noche del domingo.
La decisión se produce en el marco de la contienda estatal que culminará el 5 de noviembre de 2026, fecha en la que California elegirá al gobernador, vicegobernador, fiscal general, miembros de la legislatura estatal y otros cargos estatales clave.
Situación actual de la contienda demócrata
"Lucharé contra las graves y falsas acusaciones que se han hecho -pero esa es mi lucha, no la de una campaña", agregó en su pronunciamiento.
Tras su salida, la carrera demócrata continúa con Katie Porter, Tom Steyer, Xavier Becerra y el exalcalde hispano de Los Ángeles Antonio Villaraigosa, mientras que en el Partido Republicano destacan aspirantes como Chad Bianco y Steve Hilton, expresentador de Fox News que ha contado con el respaldo del presidente de EE.UU., Donald Trump.
- Entre los demócratas, el liderazgo en las encuestas será disputado eventualmente entre Tom Steyer y Katie Porter tras la salida de Swalwell, quien era el favorito.
Las primarias de California, previstas para el próximo 2 de junio, elegirán los candidatos de ambos partidos para las generales de Estados Unidos, programadas para el 5 de noviembre, en las que se renovará toda la Cámara de Representantes, compuesta por 435 escaños, y aproximadamente un tercio del Senado, ambas cámaras actualmente de mayoría republicana.