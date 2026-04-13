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Incendio forestal en Florida
Incendio forestal en Florida

Un incendio forestal afecta 141 hectáreas en el suroeste de Florida

El fuego se desarrolla cerca de la autopista I-75, en las inmediaciones de la ciudad de Naples, lo que ha generado preocupación entre las autoridades locales

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    Un incendio forestal afecta 141 hectáreas en el suroeste de Florida
    Captura de video tomada de la cuenta oficial en X @NWSMiami de la división Miami-Sur de Florida del Servicio Meteorológico Nacional (NWS Miami) que muestra un incendio forestal en Naples, Florida (EE. UU.). (EFE)

    Un incendio forestal se mantiene activo en el condado de Collier, en el suroeste de Florida, con una extensión de 141.6 hectáreas (350 acres) y un nivel de contención del 15 %, según informó el Departamento de Agricultura de Florida.

    El fuego se desarrolla cerca de la autopista I-75, en las inmediaciones de la ciudad de Naples, lo que ha generado preocupación entre las autoridades locales.

    • De acuerdo con la información oficial, el incendio avanza en dirección a áreas cercanas a Collier Boulevard, por lo que los residentes de la zona deben mantenerse atentos ante la posibilidad de evacuaciones si las condiciones del viento continúan empujando las llamas hacia zonas pobladas.

    Impacto del incendio en la comunidad de Naples

    Las autoridades estatales señalaron que equipos de emergencia y bomberos forestales trabajan en el lugar para intentar frenar la propagación del fuego y aumentar el porcentaje de contención, que por ahora se mantiene en niveles bajos debido a las condiciones del terreno y el clima seco en la región.

    El incendio, activo en una zona de vegetación del suroeste de Florida, ha provocado además presencia de humo en sectores cercanos a Naples, reduciendo la visibilidad en algunos tramos viales.

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