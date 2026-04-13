Un incendio forestal afecta 141 hectáreas en el suroeste de Florida

Captura de video tomada de la cuenta oficial en X @NWSMiami de la división Miami-Sur de Florida del Servicio Meteorológico Nacional (NWS Miami) que muestra un incendio forestal en Naples, Florida (EE. UU.). ( EFE )

Un incendio forestal se mantiene activo en el condado de Collier, en el suroeste de Florida, con una extensión de 141.6 hectáreas (350 acres) y un nivel de contención del 15 %, según informó el Departamento de Agricultura de Florida.

El fuego se desarrolla cerca de la autopista I-75, en las inmediaciones de la ciudad de Naples, lo que ha generado preocupación entre las autoridades locales.

De acuerdo con la información oficial, el incendio avanza en dirección a áreas cercanas a Collier Boulevard, por lo que los residentes de la zona deben mantenerse atentos ante la posibilidad de evacuaciones si las condiciones del viento continúan empujando las llamas hacia zonas pobladas.

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Impacto del incendio en la comunidad de Naples

Las autoridades estatales señalaron que equipos de emergencia y bomberos forestales trabajan en el lugar para intentar frenar la propagación del fuego y aumentar el porcentaje de contención, que por ahora se mantiene en niveles bajos debido a las condiciones del terreno y el clima seco en la región.

El incendio, activo en una zona de vegetación del suroeste de Florida, ha provocado además presencia de humo en sectores cercanos a Naples, reduciendo la visibilidad en algunos tramos viales.