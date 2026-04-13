Vance respalda a Trump sobre el papa y pide al Vaticano se limite a cuestiones de moral

El papa León XIV se reúne con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tras el inicio formal de su pontificado en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el domingo 18 de mayo de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D Vance, dijo este lunes que "en algunos casos" lo mejor sería que el Vaticano se limitara a "cuestiones de moralidad", en respaldo a la postura del mandatario, Donald Trump, quien ha atacado a León XIV por sus críticas sobre el actuar del país norteamericano en la guerra con Irán.

"Ciertamente creo que en algunos casos lo mejor sería que el Vaticano se limite a cuestiones de moralidad", dijo Vance durante una entrevista con la cadena Fox.

El vicepresidente afirmó que el papa debería enfocarse en "lo que sucede en la iglesia Católica y dejar que el presidente dicte la política pública estadounidense".

Anteriormente, Trump había descartado disculparse con el papa León XIV por las declaraciones en las que lo acusa de ser "débil con el crimen" porque el pontífice dijo "cosas que están mal", en referencia a las críticas de su actuar en la guerra en Oriente Medio.

Reacciones de Donald Trump y el papa León XIV ante las críticas

"Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un Irán nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo (disculparme)", afirmó el mandatario ante las preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre si se disculparía.

Lejos de calmar sus ataques al papa, que comenzaron este domingo con una larga publicación en su red Truth Social, Trump insistió en que "él es muy blando en materia de delincuencia y otros temas".

León XIV respondió este lunes asegurando que no le tiene "miedo a la Administración de Trump".

"Seguiré levantando la voz para construir la paz", dijo a la prensa a bordo del avión papal.

Además de la tensión con el papa, Trump generó polémica por publicar en sus redes, y luego borrar, una imagen en la que aparecía representado como Jesús y que había generado un fuerte rechazo de representantes católicos afines hasta ahora al presidente.