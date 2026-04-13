×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Sam Altman
Sam Altman

El sospechoso de lanzar bomba molotov contra la casa de Sam Altman fue captado en video

Las autoridades informaron que el joven intentó también incendiar la sede de OpenAI, portando artefactos incendiarios en su posesión

    Expandir imagen
    El sospechoso de lanzar bomba molotov contra la casa de Sam Altman fue captado en video
    Combo de capturas de video de las cámaras de seguridad tomadas de la cuenta oficial en X @TheJusticeDept del Departamento de Justicia de Estados Unidos que muestran a Daniel Moreno-Gama, de 20 años, golpeando una puerta con una silla en San Francisco (EE. UU.). (EFE)

    Un joven, de 20 años, fue acusado este lunes de cargos federales por daño y destrucción de propiedad mediante explosivos, así como de posesión de un arma de fuego no registrada, tras ser captado en cámara arrojando un cóctel molotov contra la residencia del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.

    Daniel Moreno-Gama, de 20 años, habría viajado desde Spring (Texas), donde reside, hasta San Francisco (California), con el fin de asesinar al director ejecutivo de una importante empresa de Inteligencia Artificial (IA), según explicó en un comunicado el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ).

    Moreno-Gama fue captado por las cámaras de seguridad de la residencia de Altman, lanzando el cóctel molotov. Las imágenes fueron compartidas por las autoridades federales.

    Tras arrojar la bomba contra la residencia del director de OpenAI, se alega que el joven se dirigió a la sede central de la empresa de IA, también ubicada en San Francisco (California).

    Moreno-Gama intentó romper las puertas de cristal del edificio utilizando una silla y declaró que había acudido al lugar para incendiarlo y asesinar a cualquier persona que se encontrara en su interior.

    "La violencia no puede ser la norma para expresar desacuerdo, ya sea con la política, con una tecnología o con cualquier otro asunto", declaró en un comunicado el fiscal general interino de EE. UU., Todd Blanche.

    En el momento de su arresto, Moreno-Gama estaba en posesión de artefactos incendiarios, incluido un tanque con queroseno.

    RELACIONADAS

    Manifiesto y lista de objetivos

    También se le halló un manifiesto. La primera parte de dicho documento, titulado 'Tu última advertencia' arremetía contra la IA y promovía el asesinato, así como la comisión de otros delitos, contra los directores ejecutivos de las tecnológicas y sus inversionistas.

    En los documentos, también se encontró una lista que enumeraba nombres y direcciones que, supuestamente, correspondían a múltiples ejecutivos de las tecnológicas e inversores.

    En el documento, Moreno-Gama admitía haber intentado asesinar a Altman y hacía un llamamiento a otras personas para que se unieran a su movimiento.

    El FBI allanó la residencia del joven este lunes en Texas. No se registraron heridos en el incidente.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 