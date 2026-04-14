Crece un incendio forestal en Florida y obliga a evacuaciones masivas

Captura de video tomada de la cuenta oficial en X @NWSMiami de la división Miami-Sur de Florida del Servicio Meteorológico Nacional (NWS Miami) que muestra un incendio forestal en Naples, Florida. ( EFE )

Un incendio forestal en el suroeste de Florida (EE. UU.) ha alcanzado unas 701 hectáreas (1,733 acres) y ha obligado a miles de residentes a evacuar sus viviendas, según informó el Servicio Forestal de ese estado.

De acuerdo con las autoridades, el fuego en el condado Collier presenta un 60 % de contención, mientras equipos de emergencia continúan trabajando durante la noche para controlar las llamas.

Los residentes al sur de la autopista I-75, la zona afectada, que se encuentra a unos 180 kilómetros al oeste de Miami, han sido instados a reportar cualquier avistamiento de incendios forestales en sus áreas.

Avance del incendio y condiciones climáticas

El avance del incendio se ha visto favorecido por fuertes ráfagas de viento, lo que ha complicado las labores de extinción.

En la zona se ha observado el despliegue de helicópteros que descargan agua sobre los focos activos para intentar frenar su propagación.

Incendios recientes en la región

Este incendio ocurre apenas dos meses después de otro gran siniestro en el mismo condado de Collier, que consumió unas 10.100 hectáreas (25.000 acres) y obligó al cierre de un tramo de la I-75 cerca de Alligator Alley.

Esta autopista es una de las principales del sur de Florida y cruza el extenso humedal de los Everglades.

El Servicio Forestal de Florida advirtió de que las condiciones de sequía, combinadas con recientes episodios de heladas, han convertido la actual temporada de incendios en una de las más severas en la región.