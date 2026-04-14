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Dominican Don't Play
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Detienen 10 pandilleros dominicanos por intento de asesinato en Madrid

Entre los detenidos se encuentran dos menores de edad y una mujer que facilitaba apoyo logístico a los agresores. La Policía continúa investigando los vínculos de la banda con otros delitos en la región

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    Detienen 10 pandilleros dominicanos por intento de asesinato en Madrid
    Diez dominicanos fueron detenidos por intento de asesinato en Madrid. (FUENTE EXTERNA.)

    La Policía española ha detenido en Madrid a 10 integrantes de la banda juvenil Dominican Don't Play (DDP) por delitos de tentativa de asesinato, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

    La investigación comenzó el 23 de marzo de 2025, tras una agresión cometida contra integrantes de la banda rival Trinitarios, que se encontraban reunidos en una vivienda del distrito de Carabanchel, zona considerada territorio de los DDP, informaron este martes las fuerzas de seguridad en con comunicado.

    Al conocer la presencia de los Trinitarios en la zona, los 'dominican' prepararon una emboscada ocultos en un portal cercano para asaltarlos con machetes cuando salieran de la casa, momento en el que uno de los atacantes disparó tres veces a corta distancia.

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    Dos menores dentro de los detenidos 

    En un primer momento, los agentes detuvieron el pasado 8 de julio de 2025 a tres de los agresores, dos de ellos menores de edad, mientras que el resto de detenciones se llevó a cabo los días 9, 10 y 11 de febrero pasado.

    • Dos de los sospechosos ya cumplían prisión preventiva por unos hechos similares ocurridos en enero de 2025

    Según la Policía, entre los detenidos figura una única mujer, sospechosa de encubrimiento y tareas de logística, al facilitar apoyo a los otros miembros. 

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