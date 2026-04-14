Springsteen y Bon Jovi actuarán en celebración de los 250 años de EE.UU. en Nueva Jersey

Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi, Jackson Browne y la New Breed Brass Band, figuran en una extensa lista de artistas que se presentarán en Nueva Jersey durante dos noches de concierto para celebrar el 250 aniversario de independencia de Estados Unidos.

El Centro Bruce Springsteen para la Música Estadounidense de la Universidad de Monmouth anunció en un comunicado el concierto 'Music America: The Songs that Shaped Us' el 4 y 5 de junio en el Ocean First Bank Center de ese centro docente.

Los conciertos serán previos a la inauguración de ese centro especializado en 'The Boss' el 7 de junio.

Cada artista interpretará canciones emblemáticas de la historia de la música estadounidense en géneros como el blues, bluegrass, rock, hip-hop, folk, jazz, country y gospel, y una narración contextualizará al artista, la canción y el género musical, agregó el centro.

Reacciones y objetivos del Centro Bruce Springsteen

El concierto busca hacer un recorrido por la historia de la música estadounidense, indicó Robert Santelli, director ejecutivo del centro.

"Estos conciertos reflejan todo lo que representa el Centro Bruce Springsteen para la Música Estadounidense: el poder de la música para unir a las personas, el rico y diverso legado de la música estadounidense como reflejo de nuestra cultura nacional, y la inspiración para reflexionar sobre nuestra historia compartida en estos tiempos de división", afirmó.

Por su parte, Eileen Chapman, directora del centro, destacó que al unir a los artistas en un mismo escenario, "creamos una experiencia inolvidable que honra nuestro pasado e inspira a la próxima generación que dará forma a nuestro futuro".

Los boletos para cada concierto se comenzarán a vender el 21 de abril.