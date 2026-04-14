×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
250 aniversario de los Estados Unidos
250 aniversario de los Estados Unidos

Springsteen y Bon Jovi actuarán en celebración de los 250 años de EE.UU. en Nueva Jersey

El concierto busca hacer un recorrido por la historia de la música estadounidense

    Expandir imagen
    Springsteen y Bon Jovi actuarán en celebración de los 250 años de EE.UU. en Nueva Jersey
    Springsteen y Bon Jovi. (FUENTE EXTERNA)

    Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi, Jackson Browne y la New Breed Brass Band, figuran en una extensa lista de artistas que se presentarán en Nueva Jersey durante dos noches de concierto para celebrar el 250 aniversario de independencia de Estados Unidos.

    El Centro Bruce Springsteen para la Música Estadounidense de la Universidad de Monmouth anunció en un comunicado el concierto 'Music America: The Songs that Shaped Us' el 4 y 5 de junio en el Ocean First Bank Center de ese centro docente.

    • Los conciertos serán previos a la inauguración de ese centro especializado en 'The Boss' el 7 de junio.

    Cada artista interpretará canciones emblemáticas de la historia de la música estadounidense en géneros como el blues, bluegrass, rock, hip-hop, folk, jazz, country y gospel, y una narración contextualizará al artista, la canción y el género musical, agregó el centro.

    RELACIONADAS

    Reacciones y objetivos del Centro Bruce Springsteen

    El concierto busca hacer un recorrido por la historia de la música estadounidense, indicó Robert Santelli, director ejecutivo del centro.

    "Estos conciertos reflejan todo lo que representa el Centro Bruce Springsteen para la Música Estadounidense: el poder de la música para unir a las personas, el rico y diverso legado de la música estadounidense como reflejo de nuestra cultura nacional, y la inspiración para reflexionar sobre nuestra historia compartida en estos tiempos de división", afirmó.

    Por su parte, Eileen Chapman, directora del centro, destacó que al unir a los artistas en un mismo escenario, "creamos una experiencia inolvidable que honra nuestro pasado e inspira a la próxima generación que dará forma a nuestro futuro".

    Los boletos para cada concierto se comenzarán a vender el 21 de abril.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 