Casa Blanca alaba ley de recorte fiscal de Trump en el último día para declarar impuestos

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ofrece declaraciones a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 8 de abril de 2026. ( EFE )

La Casa Blanca alabó este miércoles la ley de grandes recortes fiscales impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aprobada en julio del año pasado coincidiendo con el último día para declarar impuestos en el país.

La portavoz de la oficina presidencial, Karoline Leavitt, destacó en rueda de prensa que más de 53 millones de contribuyentes estadounidense se han acogido este año a al menos uno de las nuevas exenciones fiscales incluidas en la ley que Trump promocionó como uno de los pilares de su programa económico.

A su vez, Leavitt recalcó el reembolso promedio en la declaración de impuestos correspondiente al ejercicio 2025 supera los 3,400 dólares (la devolución media ha sido de hecho algo más alta: 3,521 dólares, según datos del Servicio de Impuestos Internos).

Advertencias del FMI sobre el impacto fiscal en EE. UU.

"La Administración Trump ha emitido más reembolsos, y de mayor cuantía, que en cualquier otro año de la historia de nuestro país", aseguró la portavoz, pese a que ni la Casa Blanca ni analistas independientes han presentado datos que indiquen que este año constituya un récord histórico en ambos espacios.

El FMI, que celebra esta semana sus reuniones de primavera, ha puntualizado en su Monitor Fiscal publicado hoy que destaca que EE. UU. está incurriendo en déficits sumamente elevados -7-8 % del PIB- en condiciones cercanas al pleno empleo sin contar con un plan de consolidación creíble en el horizonte y con una deuda que, según sus proyecciones, pasará del 124 % del PIB actual al 142 % para 2031.

El organismo hace hincapié en que la gran ley de recorte fiscal que impulsó Trump va a añadir anualmente alrededor del 0.75 % del PIB al déficit primario.