Trump cree que los refrescos bajos en calorías matan el cáncer, según un médico cercano

El presidente estadounidense, Donald Trump, cree que los refrescos bajos en calorías "matan las células cancerígenas", según reveló el médico y personalidad televisiva Mehmet Oz, que en muchas ocasiones suele acompañar al mandatario y al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en ruedas de prensa.

"Tu padre cree que la gaseosa dietética le hace bien porque mata el césped -si lo viertes sobre él-, así que, por consiguiente, debe matar las células cancerosas dentro del cuerpo", le dijo el doctor Oz al hijo del mandatario, Donald Trump Jr., en un capítulo de su pódcast el pasado lunes.

Oz, que es director de los programas públicos de salud Medicaid y Medicare, relató que Trump le había hecho esa afirmación en el pasado, y a continuación describió una anécdota reciente a bordo del avión presidencial.

"El otro día estábamos en el Air Force One; entré porque él quería hablar sobre algo y tenía una Fanta sobre el escritorio", contó Oz. "Y le dije: '¿Me estás tomando el pelo?'. Entonces él comenzó a sonreír con cierta timidez. Y me dijo: '¿Sabes? Esto es bueno para mí; mata las células cancerosas'".

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Reacción de la Casa Blanca

Preguntada al respecto en una rueda de prensa este miércoles, la portavoz de la Casa Blanca restó importancia al asunto:

"Creo que ya saben que el presidente tiene un gran sentido del humor. Es una de sus características menos reconocidas. Diría que le he escuchado contar esta broma antes. El Wall Street Journal (que reportó la historia) debería tener mejor sentido del humor", afirmó.

El mandatario ya ha expresado su devoción por refrescos como la Coca-Cola en otras ocasiones, y es conocido que cuenta con un botón especial en su mesa del Despacho Oval para que se le suministre esta bebida, que en su caso es la versión 'diet' o 'light'.

Opiniones de expertos

Médicos y especialistas han reaccionado al pódcast aclarando que estos refrescos no curan ni previenen el cáncer, y que consumirlo en abuso puede derivar en problemas de salud como la diabetes tipo II.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, ha clasificado el aspartamo -un edulcorante presente en muchas bebidas light- como "posiblemente cancerígeno para los seres humanos".