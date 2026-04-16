Gobierno Trump pagará fondos para metro de Nueva York pausados por política de diversidad

El tren J llegando a una estación del Metro de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de Donald Trump anunció este jueves que pagará los fondos federales aprobados para una reforma del metro de Nueva York que había paralizado durante meses para revisar las políticas de diversidad de las agencias públicas responsables.

El restablecimiento de los fondos se produce después de que la Autoridad Metropolitana de Transportes (MTA) demandara a Washington para desbloquear unos 60 millones de dólares destinados a la ampliación de una línea de metro en la zona este de Harlem, retrasada numerosas veces.

El Gobierno de Trump paralizó fondos para varios proyectos de infraestructuras en estados gobernados por los demócratas el pasado octubre, coincidiendo con un cierre parcial de la Administración, y argumentó que se debía a sus políticas de diversidad, inclusión y equidad (DEI).

Según el medio Gothamist, el Gobierno envió una carta al presidente de la MTA, Janno Lieber, diciendo que su revisión había destapado "información problemática" de que la agencia tenía en cuenta la raza y el sexo en los contratos, pero se había adaptado ya a las políticas de Washington.

Reacciones de autoridades y avance del proyecto

Lieber declaró a los medios que "no debería haber llevado siete meses y una demanda llegar hasta aquí, pero con la concesión del Gobierno de hoy a las puertas del tribunal, la MTA puede seguir adelante" con las obras en el metro, y los "contratistas están movilizándose ahora mismo".

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que ya demandó al Gobierno por paralizar un proyecto de túnel que conecta con Nueva Jersey por los mismos motivos, y cuyos fondos también fueron restablecidos, celebró que "la congelación ha terminado".

El proyecto de metro para la Segunda Avenida está estimado en más de 7.000 millones de dólares, su construcción empezó en 2024 y se prevé que dure hasta 2032.