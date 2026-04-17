La alerta de ONG sobre colaboración entre ICE y policía en Nueva York: abre la puerta al abuso

La oenegé Legal Aid Society, la organización más antigua y más grande de Estados Unidos, aseguró este viernes que la nueva propuesta de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que permitiría la cooperación entre la policía y agentes del ICE en determinados casos abre la puerta "a la discriminación y el abuso".

"Cualquier política que otorgue a las fuerzas del orden estatales o locales amplia discrecionalidad para colaborar con las autoridades federales de inmigración corre el riesgo de abrir la puerta a la discriminación y el abuso", apunta la organización en un comunicado.

Según Legal Aid Society, afincada en Nueva York, esto puede derivar en una "erosión de la confianza entre las comunidades de inmigrantes y las instituciones locales".

Hochul propuso ayer permitir a la policía colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si existe "causa probable" de que una persona haya cometido un delito grave o violento.

Medidas legales y iniciativa de Kathy Hochul

Varios grupos de defensa de inmigrantes de Nueva York, como Immigrant Defense o Se Hace Camino Nueva York, ya advirtieron ayer de que esta cooperación "equivaldría a tolerar e incentivar cualquier colusión entre las fuerzas del orden locales y el ICE".

Por su parte, la Legal Aid Society insta hoy a la gobernadora a reforzar su propuesta mediante la promulgación de la ley 'New York for All', que establecería "límites claros a nivel estatal para dicha colaboración" entre agentes del ICE y las fuerzas policiales.

"Nueva York debe adoptar políticas que protejan de forma inequívoca a las comunidades de inmigrantes, defiendan el debido proceso y garanticen que todos los neoyorquinos puedan acceder a los tribunales, utilizar los servicios públicos y vivir sus vidas sin miedo", subraya la organización.

La propuesta de Hochul, que debe ser incluida en el presupuesto del Estado -cuya aprobación está retrasada-, tiene lugar después de que a principios de año agentes de inmigración mataran a dos estadounidenses, Alex Pretti y Renee Good, en Mineápolis (Minesota), en incidentes separados.