Trump critica lo "mal" que marcha la economía de España : "¡Es triste de ver!"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este sábado lo "mal" que marcha la economía en España. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este sábado lo "mal" que marcha la economía en España y sus resultados "horrendos", algo que, según el mandatario, le causa tristeza, un día después de lamentar que el Gobierno español no apoyara a Washington en la guerra contra Irán.

"¿Alguien ha mirado lo mal que le está yendo al país de España? Sus cifras económicas, a pesar de aportar casi nada a la OTAN y a su defensa militar, son absolutamente horrendas. ¡Es triste de ver!", escribió en su red Truth Social.

En cifras

España cerró 2025 con un crecimiento del 2.8 %, muy por encima de la media de la eurozona, que se situó en el 1.5 %.

Según el Banco de España, la actividad económica ha mostrado un dinamismo elevado y superior a lo previsto, tanto en el último trimestre del año pasado como en los primeros meses de 2026, consolidando una tendencia de expansión más sólida que la de sus socios europeos.

En paralelo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó esta semana en su informe World Economic Outlook la notable resiliencia de la economía española pese a la inestabilidad geopolítica derivada de la guerra de Irán.

El organismo mantiene su previsión de crecimiento en el 2.1 % para 2026, en línea con lo anticipado en marzo, un nivel similar al de Estados Unidos y por encima de economías como Alemania (0.8 %), Francia (0.9 %), Italia (0.5 %), Reino Unido (0.8 %), Japón (0.7 %) o Canadá (1.5 %).

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