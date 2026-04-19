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tiroteo masivo en Luisiana
tiroteo masivo en Luisiana

La Policía identifica al autor del tiroteo que mató a ocho menores de edad en Luisiana

El agresor, Shamar Elkins, fue abatido por la Policía tras una persecución en la zona

Según la investigación preliminar, varios de los menores eran descendientes del atacante

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    La Policía identifica al autor del tiroteo que mató a ocho menores de edad en Luisiana
    La escena del crimen abarca unos tres hogares en el vecindario de Cedar Grove de Shreveport. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades de Luisiana (Estados Unidos) identificaron al autor del tiroteo que acabó este domingo con la vida de ocho menores de edad en la ciudad de Shreveport, en un suceso que calificaron de "altercado doméstico".

    El agresor, que fue abatido a tiros por la Policía tras huir del lugar del incidente en un vehículo robado, se trata de Shamar Elkins, según informó la directora de comunicaciones del alcalde de Shreveport, Leigh Anne Evensky, al medio CNN.

    • Sin embargo, no compartieron más detalles sobre el agresor.

    Elkins falleció después de una persecución policial que concluyó en una parroquia de los alrededores de Shreveport, agregó la portavoz.

    Ocho menores de entre uno y catorce años murieron en el tiroteo más mortífero en Estados Unidos desde 2024, que tuvo lugar en la madrugada de este domingo.

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    La escena del crimen abarca unos tres hogares en el vecindario de Cedar Grove de Shreveport, según la investigación preliminar del incidente, que resalta que varios de los menores eran descendientes del atacante.

    "Esta es una situación trágica, tal vez la situación más trágica que hayamos vivido jamás", dijo Tom Arceneaux, alcalde de esta ciudad del noroeste de Luisiana, de unos 180,000 habitantes. "Es una mañana terrible", se lamentó.

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