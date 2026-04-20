El Congreso de EE. UU. ha llevado a cabo 20 investigaciones por acoso sexual desde 2017

El comité de ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha llevado a cabo 20 investigaciones por denuncias de conducta sexual inapropiada de miembros de la institución desde 2017, según una comunicación pública de este lunes.

El comité, que comenzó a funcionar en 1967, ha elaborado una lista de todos los asuntos que se conocieron públicamente, enumerando 28 casos en total y 15 desde 2017, lo que implica que hay cinco casos de investigaciones por conducta sexual inapropiada en la última década que no se han divulgado.

En esas 28 investigaciones, el comité halló conducta sexual inapropiada en siete casos; en otros siete, no la encontró; perdió jurisdicción para investigar 13 y aún hay una investigación en curso.

Dimisiones recientes en la Cámara de Representantes

Este ejercicio de transparencia llegó luego de las dimisiones la semana pasada de los exmiembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Eric Swalwell, demócrata por California, y Tony Gonzales, republicano por Texas, que se enfrentaban a acusaciones de conducta sexual inapropiada con miembros de su personal y otras personas ajenas a la institución.

Al margen de los posibles delitos que investiga la justicia, entre ellos agresiones sexuales, las normas de la Cámara prohíben que sus miembros mantengan relaciones sexuales con alguien de su personal.

Además de los casos de Swalwell y Gonzales, que han causado verdadera conmoción en el Capitolio, el representante republicano Cory Mills, republicano por Florida, está siendo investigado por el comité por un supuesto caso de violencia doméstica.

Compromiso del comité de ética

La coincidencia en el tiempo de estos asuntos llevó al comité a hacer público el inusual comunicado en el que aseguraba que "debe haber tolerancia cero para la mala conducta sexual, el acoso o la discriminación en el Congreso", y argumentó que ha adoptado un enfoque más enérgico en estos asuntos en los últimos años.

El comité, que se dedica a mantener un entorno laboral en el Congreso libre de conductas sexuales indebidas y a garantizar que toda persona responsable de tales conductas rinda cuentas por su comportamiento, se comprometió a "brindar transparencia al público estadounidense".

Además, el comité instó en su comunicado "a cualquier persona que haya sufrido una conducta sexual indebida por parte de un miembro o de un empleado de la Cámara, o que tenga conocimiento de dicha conducta, a ponerse en contacto con el comité".