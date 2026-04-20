Renuncia la secretaria de Trabajo de EE. UU. en medio de investigaciones en su contra
Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, confirmó la renuncia de la secretaria de trabajo, quien enfrentaba una investigación del Inspector General
La secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, renunció a su cargo este lunes, convirtiéndose así en la tercera secretaria en abandonar el gabinete del presidente Donald Trump en los últimos dos meses.
El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, confirmó este lunes en una publicación en X la salida de la secretaria, que estaba siendo investigada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo por una posible conducta indebida.