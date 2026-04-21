El estreno de Trump y una fiesta de Grindr: así es la semana de la Cena de Corresponsales

La ciudad de Washington calienta motores para la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca del próximo sábado, la primera a la que acudirá el presidente, Donald Trump, con una semana repleta de eventos paralelos, incluida una inédita fiesta organizada por Grindr, la popular plataforma de citas para la comunidad gay.

La cena, un evento que se remonta a 1921, pone el broche de oro a varios días de reuniones entre políticos, periodistas, diplomáticos, empresarios y lobistas destinadas a celebrar la libertad de prensa, consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución, pero también a buscar acceso e influencia.

Trump pone fin al boicot a la Cena de Corresponsales

Por primera vez, Trump acudirá a la Cena de Corresponsales, que se celebrará el 25 de abril en el hotel Washington Hilton, poniendo fin al boicot que mantuvo contra esta cita durante su primer mandato (2017-2021).

El pasado marzo el republicano anunció que había aceptado la "amable" invitación de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, tras haber rechazado asistir en el pasado al considerar que la prensa fue "extraordinariamente dura" con él.

La gala, sin embargo, se celebra mientras Trump aumenta las críticas contra los medios de comunicación, a los que tacha de 'fake news', por su cobertura de la guerra con Irán.

Tradicionalmente la presentaba un humorista que hacía chistes sobre el presidente y la prensa, pero en esta ocasión el artista invitado es el mentalista Oz Pearlman.

Desde Calvin Coolidge en 1924, la mayoría de presidentes de Estados Unidos han asistido al menos una vez a la cena.

La conocida como 'fiesta de graduación nerd' también ha sido objeto de críticas por su opulencia —con unos 2.600 asistentes y carácter de etiqueta— y por la connivencia entre periodistas y el poder político.

Después de la cita, la ciudad acoge varios 'after parties', entre los que destacan los que organiza NBC News en la residencia del embajador francés en Washington o el de la revista Time en la residencia del embajador suizo.

Grindr, la sensación de la semana de Corresponsales

Aunque la cena es uno de los eventos más esperados y exclusivos de la capital estadounidense, la invitación más codiciada este año es la de la fiesta que organizará Grindr el viernes, la noche antes del evento, en una mansión del acomodado barrio de Georgetown.

La aplicación de citas quiere aprovechar la atención de la semana de la Cena de Corresponsales para hacer lobby a favor de los derechos LGTBI a través de una exclusiva celebración que hace días colgó el cartel de 'aforo completo'.

Grindr ha prometido que habrá sorpresas en la fiesta, a la que se desconoce si acudirán figuras abiertamente homosexuales de la Administración, como el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La agenda de eventos comienza el miércoles con un brindis de la Asociación de Periodistas Negros de Washington y continúa durante los días siguientes con varias recepciones organizadas por medios y empresas como Axios, YouTube, The Washington Post, Semafor o Vanity Fair.

La Unión Europea y el Grupo de Prensa Extranjera de la Casa Blanca (WHFPG), organización a la que pertenece la Agencia EFE, celebrarán el jueves una recepción en la residencia de la embajadora de la Unión Europea en Washington.

Este evento reunirá a altos funcionarios de la Administración estadounidense, miembros del cuerpo diplomático y destacadas personalidades de los medios de comunicación para, según su invitación oficial, un "intercambio que fortalezca los lazos transfronterizos".

La agenda se prolonga hasta el domingo para quienes tengan fuerzas después de la cena: el medio NOTUS organiza un 'brunch' por la mañana y, al mediodía, la cadena CNN ofrecerá la recepción de clausura del fin de semana de la Cena de Corresponsales.