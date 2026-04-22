Gobierno de Trump acusa a grupo antirracismo SPLC de "financiar grupos extremistas"

El director del FBI, Kash Patel, durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en Washington, DC, EE. UU.. ( EFE/EPA/WILL OLIVER )

El Departamento de Justicia y el FBI anunciaron una acusación formal de 11 cargos contra la organización civil contra el supremacismo Southern Poverty Law Center (SPLC), al que señala de haber operado un esquema fraudulento para engañar a donantes, ocultar sus actividades y financiar de forma encubierta a grupos extremistas.

En una conferencia de prensa de ambas entidades, el fiscal general adjunto Todd Blanche, dijo que la acusación incluye cargos por fraude electrónico, falsedad ante una institución bancaria asegurada a nivel federal y conspiración para lavado de dinero con ocultamiento.

El Departamento de Justicia sostiene que el SPLC habría utilizado fondos donados para enriquecerse y desviar recursos bajo promesas engañosas a sus contribuyentes.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, afirmó en su cuenta de X que el SPLC habría "participado en una operación de fraude masivo para engañar a sus donantes, enriquecerse y ocultar sus operaciones engañosas del público".

Patel añadió que la organización habría mentido a sus donantes al prometer desmantelar grupos extremistas violentos, mientras en realidad habría pagado a los líderes de esos mismos grupos, incluso utilizando fondos para facilitar la comisión de delitos estatales y federales.

Por su parte, el Southern Poverty Law Center informó que está siendo objeto de una investigación penal federal y defendió el uso previo de informantes confidenciales pagados como parte de su labor para recopilar información sobre grupos violentos.

Lucha con demandas civiles

El SPLC, con sede en Montgomery (Alabama), ha utilizado durante décadas demandas civiles para combatir a grupos supremacistas blancos y ha sido crítico frecuente de Trump.

La organización sostiene que su objetivo ha sido la vigilancia de amenazas extremistas y niega haber actuado con fines ilícitos.

Sectores conservadores y de ultraderecha han cuestionado durante años su labor, acusándola de incluir a organizaciones de derecha dentro de categorías extremistas.