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David Scott
David Scott

Fallece congresista demócrata de 80 años que aspiraba a su decimotercer mandato

David Scott, que fue el primer presidente afroamericano del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes

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    Fallece congresista demócrata de 80 años que aspiraba a su decimotercer mandato
    El congresista demócrata David Scott. (FUENTE EXTERNA)

    El congresista demócrata David Scott, que aspiraba a su decimotercer mandato en la Cámara de Representantes, ha fallecido a los 80 años.

    Scott, que fue el primer presidente afroamericano del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, se enfrentaba en los últimos tiempos a las críticas en su partido por su delicado estado de salud.

    "La noticia del fallecimiento del congresista Scott es profundamente triste", declaró este miércoles a los periodistas el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

    Impacto político del fallecimiento en la Cámara de Representantes

    • "David Scott fue un pionero que sirvió admirablemente al distrito que representaba, ascendiendo desde orígenes humildes hasta convertirse en el primer afroamericano en presidir el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes", aseguró Jeffries.

    El fallecimiento del congresista amplía ligeramente la exigua mayoría republicana en la Cámara, porque aunque empezaron el mandato con una ventaja de 220 a 215, la diferencia ha ido fluctuando ya que Scott es el cuarto miembro demócrata que muere en este periodo.

    Una de las principales críticas, incluso dentro del partido demócrata, es el envejecimiento de sus líderes, algo que los más jóvenes cuestionan y señalan como una desventaja en un momento en que los republicanos no atraviesan su mejor tiempo y las encuestas reflejan su cada vez menor apoyo ciudadano.

    Durante este mandato ha muerto al menos un congresista republicano, el representante Doug LaMalfa, de California, que falleció en enero de 2026.  

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